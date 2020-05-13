شؤون فلسطينية

صندوق "وقفة عز": قررنا صرف كل الموجود والبالغ 60 مليون شيكل

صندوق "وقفة عز": قررنا صرف كل الموجود والبالغ 60 مليون شيكل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أسامة عمرو، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد الليلة الماضية لمجلس ادارة صندوق "وقفة عز" على صرف كل ما هو موجود لدى الصندوق من تبرعات، والتي بلغت نحو 60 مليون شيكل، حيث سيتم
 صرف مبلغ 700 شيكل لـ 40 ألف عامل، ممن تضرروا بسبب وباء (كورونا) من خلال وزارة العمل، إضافة إلى 30 ألف منحة مالية عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، للأسر المحتاجة، والتي أضيفت للمحتاجين بسبب الجائحة.

وأضاف عمرو في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه جرى الاتفاق أيضاً على توزيع طرود غذائية لكافة المخيمات من خلال اللجان الشعبية فيها، وصرف نحو 12 مليون شيكل لوزارة الصحة، كمساعدات من متبرعين، شاؤوا أن تكون تبرعاتهم للوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم دعم مخيمات اللجوء خارج الوطن رمزياً؛ للتأكيد على تضامن شعبنا في كل مكان.

وأشار عمرو إلى أن التبرع للصندوق لم يغلق، وسيستمر حتى بعد عيد الفطر، معرباً عن أمله بالوصول إلى أكبر عدد من أبناء شعبنا المحتاجين في كل العالم.

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