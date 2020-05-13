حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

مستوطنون في الحرم الإبراهيمي الخليل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على إعلان سلطات الاحتلال، مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي في الخليل.



وقالت في تصريح على لسان عضو المكتب السياسي، ماهر عبيد: إن إعلان الاحتلال عن مصادرة أراضي في محيط الحرم الإبراهيمي، يأتي في سياق سياسة التدرج في السيطرة، ومنح صلاحيات جديدة لجيش الاحتلال في التحكم بالحرم.



وأضافت: إن إعطاء صلاحيات جديدة لما يسمى الإدارة المدنية في إدارة المناطق المحيطة بالحرم، يمثل خطوة جديدة في التعدي على هوية المسجد الإبراهيمي، فهو مسجد إسلامي خالص، تديره الأوقاف الإسلامية.



وحذرت من خطوات الاحتلال القادمة، بحق الحرم الإبراهيمي، فهو من المناطق المستهدفة في مشروع الضم، وما يقوم به الاحتلال، يأتي في هذا السياق.



ودعت حماس أبناء شعبنا لليقظة لما يدور من مخططات، والتواجد في الحرم الإبراهيمي، وعدم السماح للاحتلال باستغلال إجراءات وباء (كورونا) لفرض حقائق على الأرض.