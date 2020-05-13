جنين: صلاة التراويح ستُقام في الساحات العامة بدءاً من اليوم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، أنه ابتداء من مساء اليوم، ستقام صلاة التراويح في الساحات العامة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهرين في كافة أرجاء محافظة جنين، مشدداً على ضرروة التزام المصلين بشروط السلامة العامة.



وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء: إن القرار، جاء تلبية لمطالب المواطنين، بإقامة الصلاة مع التزامهم الكامل بكل الإجراءات الصحية من ضرورة التباعد وارتداء الكمامات والقفازات.



وأضاف المحافظة، أنه حال التزم الموطنون بالإجراءات الاحترازية للوقاية، فيمكن أن يتم تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات.