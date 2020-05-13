عضو تنفيذية: أي محاولة للضم سنكون بحل من كل الاتفاقات مع دولة الإحتلال



وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء: إن الاجتماع، سيؤكد على ما أعلنه الرئيس مؤخراً أن أي محاولة للضم، سنكون في حل من كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال، وكذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وشدد أبو يوسف على أهمية اتخاذ آليات عملية في اجتماع القيادة؛ لمواجهة سياسة الضم، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل الظرف العالمي والانشغال بجائحة (كورونا).



وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه يجب أن يتم ترتيب الوضع الداخلي، ومواجهة كل سياسات الاحتلال بصف موحد في الوطن والشتات، مشيراً إلى أهمية تعزيز المقاومة الشعبية، وبحث تصعيد مقاطعة الاحتلال، عبر آليات جديدة، ودعم حركة المقاطعة العالمية (bds).

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن تحضيرات تجرى؛ لعقد اجتماع موسع للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، يضم الأمناء العاميين للفصائل، وذلك يوم السبت المقبل، فيما يتم التحرك على عدة مسارات؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأراض في الضفة وغور الأردن.