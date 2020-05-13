الفرا: الاتحاد الأوروبي يبحث إجراءات عملية تجاه إسرائيل في حالة (الضم)

سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الاتحاد الأوروبي، بصدد بحث إجراءات عملية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، منتصف الشهر الجاري في حال تنفيذ سلطات الاحتلال، قرارها بضم أجزاء من الضفة.



وأضاف الفرا، أنه ومنذ أن أعلنت حكومة الاحتلال، عن قرارها بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن، أصدر الاتحاد بياناً على لسان وزير خارجيته جوزيف بوريل، برفض هذه السياسة، وأي إجراءات أخرى أحادية الجانب.



وأوضح الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن بوريل في الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، أكد أن الاتحاد الأوروبي، لن يقبل بالضم، وهدد باتخاذ إجراءات بحق دولة الاحتلال؛ إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.



وأعرب الفرا عن أمله أن تتم إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة الأعلى، بين الاتحاد الأوروبي، ودولة الاحتلال، لا سيما مع وجود مطالبات بهذا الشأن من عدد من دول الاتحاد، إذا ما نفذت الحكومة الإسرائيلية قرار ضم أجزاء من الضفة.