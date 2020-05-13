سلطات الاحتلال تهدم حظيرة أغنام وتزيل أساسات منزل قيد الإنشاء في أريحا





وتعود ملكية الحظيرة، وأساسات المنزل للمواطنيْن، سليمان مسلم سواركة، ومحمود محمد الكعابنة.





من جانبه، دان محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال في الأغوار.





وقال: إن إسرائيل تمعن بانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وتهدف من خلال هذه الاعتداءات إلى كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، وخلق وقائع على الأرض تساعد في إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.



وأضاف المحافظ: أن العالم مطالب بالتدخل الحقيقي والفعلي؛ للجم إسرائيل، والتي تمارس أبشع الممارسات بحق شعبنا الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حظيرة أغنام، وأزالت أساسات منزل قيد الإنشاء في قرية فصايل، شمال مدينة أريحا صباح اليوم.