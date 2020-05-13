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شؤون فلسطينية

عضو ثوري يُحذّر إسرائيل من إعادة المنطقة إلى المربع الأول

عضو ثوري يُحذّر إسرائيل من إعادة المنطقة إلى المربع الأول
جانب من الزفاف
رام الله - دنيا الوطن
وصف أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، التصعيد الإسرائيلي الأخير، واستهداف الاحتلال لأبناء شعبنا بالمحاولات البائسة والمحمومة، وذلك لكسر إرادتهم وثنيهم عن التصدي للمخططات الإسرائيلية، بهدف سرقة الهوية الفلسطينية، وإنهاء المشروع الوطني.

وأكد الفتياني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، على موقف حركة (فتح) وصمود شعبنا الرافض لكل الإجراءات الاحتلالية المدعومة أمريكياً وعدم التعاطي معها في ظل هذه الظروف.

وحذّر أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) من إعادة المنطقة إلى المربع الأول، جراء مخطط الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى إلى مزيد من الفوضى والعنف وفرض الامر الواقع، وتغييب الحقائق على الأرض.

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