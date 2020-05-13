صحيفة سعودية تكشف موعد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة

قالت صحيفة (إيلاف) السعودية: إن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركت (حماس) وإسرائيل، تتقدم بشكل ملحوظ، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة، قد تتم عشية عيد الفطر.



وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر وصفتها بالمطلعة على سير المفاوضات، أن المرحلة الثانية، وهي الأكثر تعقيداً، وستتم في وقت لاحق.



وأوضحت الصحيفة، أن "الوسيط المصري، هو الذي يقوم بالجهد الأكبر بالتنسيق مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أما بشأن الوسيط الألماني، فإن حماس تحاول عن طريقه تغيير بعض القوانين الأوروبية، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية، مقابل تليين بعض الشروط في صفقة التبادل، خاصة ما يتعلق بالأسرى كبار السن والأسرى المحررين بموجب صفقة "شاليط"، والذين عادت إسرائيل، واعتقلتهم مرة أخرى".



وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل، وافقت على إطلاق سراح الأسرى المرضى، وبعض الأسرى الأطفال، خلال المرحلة الأولى مقابل تسلم الإسرائيليين إبراهام منغستو وهشام السيد، وتلقي معلومات حول أحد الجنود المحتجزين لدى حماس، منذ العملية الإسرائيلية بغزة في 2014.



في السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إن صفقة تبادل الأسرى في مرحلة جس النبض، وستحتاج مزيداً من الوقت، كي يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، الذي يجب تحريرهم.





وأضاف الزهار، وفق قناة (الغد): "الفترة الماضية، كان هناك حراك، ولكن الاحتلال لم يتخلَ عن منهجه الاستخباراتي، لمعرفة مكان جنوده المحتجزين لدى فصائل المقاومة".

رام الله - دنيا الوطن