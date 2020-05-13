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التربية والتعليم: خطّان أحمران لن نتهاون بهما والتعليم ليس رهينة أية حسابات

التربية والتعليم: خطّان أحمران لن نتهاون بهما والتعليم ليس رهينة أية حسابات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، اجتماعاً مع ممثلي المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وممثلي الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية؛ لبحث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية في ظل جائحة (كورونا).

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن الوزارة، أكدت خلال الاجتماع على أن تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، ومنح الطلبة بطاقات الثانوية العامة، خط أحمر، ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع رهينة تحكم من قبل أي أحد، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي إشكالية في هذين
 الموضوعين؛ لأن الحق في التعليم، لن يكون رهينة أية حسابات.

وأشار الخضور لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأريعاء، إلى أن نقابة المدارس الخاصة، أعلنت في بيان لها عن استعداها لتسويات مع أولياء الأمور لحل الإشكاليات العالقة، فيما أعلنت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية عن خصم 15% للطلبة كمبادرة منهم، رداً على دعوة وزير التربية والتعليم لهم لضرورة وجود تعاون بين المدارس وأولياء الأمور لتجاوز هذه المرحلة 
وتداعياتها.

وفيما يتعلق بالتحضير لامتحاث الثانوية العامة، أكد الخضور، أن الوزارة تعمل على مدار الساعة، بإسناد اللجنة الوزارية التي شكلتها رئاسة الوزارء، مشيراً إلى أن هناك بروتوكلاً صحياً تم إعداده بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والتعليم، يتضمن عدداً من الإرشادات لتهيئة الطلاب والأهالي والمراقبين، وكل من له علاقة بهذه العملية.

وأضاف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك زيادة بعدد القاعات عن كل عام بنحو 200 قاعة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل قاعة 12 طالباً، مع وجود مرشد اجتماعي ومختص صحي.

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