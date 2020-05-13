مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إطلاق مساعدات صندوق "وقفة عز"

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء محمد اشتية، مساء غد الخميس، وذلك للحديث عن صندوق "وقفة عز".



وقال ملحم، في تصريح صحفي، عبر (فيسبوك): "مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء محمد اشتية الساعة الخامسة من مساء غد الخميس؛ للإعلان عن انطلاق المساعدات المقدمة من صندوق وقفة عز".





رام الله - دنيا الوطن