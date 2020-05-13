الكيلة: فلسطين تسير نحو التعافي من (كورونا) نتيجة القرارات الحكيمة للرئيس عباس





وشكرت الوزيرة الكيلة، الرئيس عباس على متابعته الحثيثة واليومية للحالة الصحية في فلسطين، مضيفة أن فلسطين تسير نحو التعافي من هذا الوباء، نتيجة القرارات الحكيمة للرئيس منذ اللحظة الأولى، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على كافة الصعد.





وأشارت الكيلة إلى أن ذلك يتطلب منا الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة دون تهاون، حيث إن نسبة التعافي في ارتفاع، والحالات المصابة وضعها الصحي مستقر، ولا يوجد أي حالة بحاجة للعناية المكثفة.



فيما شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في فلسطين، وإجراء كل الفحوصات الطبية الضرورية؛ للوقوف على الحالة الصحية، ومتابعة أوضاع المصابين، لضمان تعافيهم من الوباء، ومنع انتقال العدوى إلى غيرهم.



وأثنى الرئيس على جهود طواقم الوزارة، الذين أسماهم "الجيش الأبيض" في حماية فلسطين من هذا الوباء الخطير. فيما شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في فلسطين، وإجراء كل الفحوصات الطبية الضرورية؛ للوقوف على الحالة الصحية، ومتابعة أوضاع المصابين، لضمان تعافيهم من الوباء، ومنع انتقال العدوى إلى غيرهم.وأثنى الرئيس على جهود طواقم الوزارة، الذين أسماهم "الجيش الأبيض" في حماية فلسطين من هذا الوباء الخطير.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزيرة الصحة، مي الكيلة، واطلع على تطورات الأوضاع الصحية في فلسطين، في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا) المستجد في دول العالم.