الميزان يدعو لإلزام "البنك الإسلامي الفلسطيني" بتأجيل الخصومات على رواتب الموظفين العموميين
رام الله - دنيا الوطن
أرسل مركز (الميزان) لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بعد أن تلقى عدداً من الشكاوى من قبل الموظفين العموميين.
أرسل مركز (الميزان) لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بعد أن تلقى عدداً من الشكاوى من قبل الموظفين العموميين.
وتمثلت وفق بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بقيام البنك الإسلامي الفلسطيني، بخصم الأقساط المُستحقة على رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان/ أبريل 2020م، وذلك خلافاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ 15/3/2020م، والتي دعت من خلالها البنوك كافة إلى تأجيل خصم الأقساط المُستحقة لمدة أربعة أشهر، من رواتب الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص والمُقترضين عموماً.
وأكد مركز الميزان على ضرورة التضامن المجتمعي الرسمي وغير الرسمي، للتخفيف من تداعيات جائحة (كوفيد- 19)، على المواطنين، ويرى ضرورة التزام المصارف والبنوك، بالقرارات الصادرة عن سلطة النقد، مراعاةً للمصلحة العامة، ومبدأ سيادة القانون.
وأكد مركز الميزان على ضرورة التضامن المجتمعي الرسمي وغير الرسمي، للتخفيف من تداعيات جائحة (كوفيد- 19)، على المواطنين، ويرى ضرورة التزام المصارف والبنوك، بالقرارات الصادرة عن سلطة النقد، مراعاةً للمصلحة العامة، ومبدأ سيادة القانون.
التعليقات