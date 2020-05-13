الاحتلال يقتحم مقام النبي صالح في بلدة إذنا غرب الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقام النبي صالح شرق بلدة إذنا غرب الخليل.



وقالت (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن قوات الاحتلال، اقتحمت المقام الذي يعتبر من الأماكن الدينية والأثرية في محافظة الخليل، برفقة دائرة الآثار الإسرائيلية، وكان بحوزتهم خرائط، وقاموا بجولة في المنطقة.



وأبدى المواطنون في المنطقة مخاوفهم من نوايا الاحتلال بوضع اليد على هذه المنطقة، التي يقوم المستوطنون بزيارتها بشكل متواصل على مدار العام.