بالصور: مصلحة المياه تشرع بتجفيف حوضين من محطة المعالجة المؤقتة بوادي غزة











رام الله - دنيا الوطنصرح مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، م. منذر شبلاق، أن مصلحة المياه، شرعت بتجفيف الحوضين الثاني والثالث من محطة المعالجة المؤقتة في وادي غزة، والتي تعد مصدراً رئيسياً للروائح الكريهة، ومناطق لتجمعات البعوض، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسن نوعي بالبيئة المحيطة بسكان منطقة وادي غزة، خاصة منطقة أبو معلا.وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن مصلحة المياه وبلديات المنطقة الوسطى، اتخذوا قرار تجفيف حوضين من أصل ثلاثة أحواض في محطة المعالجة المؤقتة في وادي غزة كإجراء مؤقت بسب ازدياد شكاوى المواطنين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف حجم المعاناة والمكرهة الصحية الناتجة من انبعاث الروائح الكريهة، وانتشار البعوض خاصة في فصل الصيف.ونوه شبلاق إلى أن محطة معالجة وادي غزة المؤقتة، تم إنشاؤها في حينه كحل مؤقت لتجميع مياه الصرف الصحي في منطقة الوادي؛ لرفع المكرهة الصحية عن سكان وادي غزة، لحين الانتهاء من محطة المعالجة المركزية شرق البريج، والبدء بتشغيلها، وتحويل كل مجاري المنطقة الوسطى ومدينة غزة باتجاه شرق البريج؛ لمعالجتها بكفاءة عالية وعودتها إلى وادي غزة مياه نظيفة ستعيد الحياة طبيعية في وادي غزة، ولكن نتيجة لظروف الحصار المفروض على قطاع غزة، تأخر الانتهاء من هذا المشروع.وأشار شبلاق إلى أنه من المفترض، البدء بتشغيل محطة المعالجة المركزية، ولكن نظراً لظروف انتشار جائحة (كرورنا) لم تتمكن مصلحة المياه من استقبال الخبرات الأجنبية، التي كان من المفترض، أن تأتي للبدء بتشغيل المحطة التجريبي وتسليمها لمصلحة المياه، متوقعاً أن يتم تشغيل محطة المعالجة المركزية شرق البريج هذا الصيف.