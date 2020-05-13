عشراوي تستنكر جريمة إعدام الطفل زيد قيسية في مخيم الفوار



وقالت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "التصعيد الإسرائيلي المتعمد والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضد الأطفال يعد انتهاكاً صارخاً ومباشراً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991".



ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بشكل جدّي وفعلي بوقف هذه الانتهاكات كافة، ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي والدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، جريمة إعدام الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار، وإصابتهم لأربعة شبان بالرصاص الحي، أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.