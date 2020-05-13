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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية السبت المقبل

الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية السبت المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، موقفها من حضور الاجتماع القيادي الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس يوم السبت المقبل.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "تلقينا دعوة مقدرة لحضور الاجتماع  المزمع عقده في رام الله يوم السبت القادم 16 مايو تحت عنوان اجتماع القيادة".

وأضافت الحركة: "إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان ، فإننا نرى أن المدخل لتجسيد ذلك هو  عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن و الأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام".

وتابعت الحركة: "عليه فإننا لن تحضر اجتماع يوم السبت القادم برام الله آملين لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة".

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