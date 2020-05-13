حماس: استشهاد قيسية يؤكد مراراً على ضرورة محاكمة الاحتلال بكافة المحافل الدولية

جنازة الشهيد قيسية

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد زيد فضل قيسية، والذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.



وأكدت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على أن دماء الشهداء، هي مشاعل، تنير الطريق لشعبنا نحو الحرية والاستقلال، وطرد المحتل.



وقالت: إن "جريمة استشهاد الطفل قيسية، تؤكد مرة أخرى على ضرورة محاكمة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، على جرائمه بحق أطفال شعبنا العزل، وتعمد قتلهم بدم بارد".



وحذرت (حماس) حكومة الاحتلال من مواصلة عدوانها على أبناء شعبنا، وأن عمليات الاقتحام والقتل، التي تقوم بها قوات الاحتلال، لن تكسر إرادة أبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال، "فشعبنا اتخذ قراره؛ لمواجهة الضم والتهويد والاستيطان".