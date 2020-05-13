طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في وثماني دول، اعتباراً من 21 أيار/ مايو الجاري.
وقالت الشركة على (تويتر): إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.
وأضافت، أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في وثماني دول، اعتباراً من 21 أيار/ مايو الجاري.
وقالت الشركة على (تويتر): إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.
وأضافت، أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.
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