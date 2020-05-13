طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في وثماني دول، اعتباراً من 21 أيار/ مايو الجاري.



وقالت الشركة على (تويتر): إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.



وأضافت، أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.