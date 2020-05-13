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طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في وثماني دول، اعتباراً من 21 أيار/ مايو الجاري.

وقالت الشركة على (تويتر): إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وأضافت، أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

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