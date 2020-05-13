(كورونا) يُصيب خمسة من نواب مجلس الدوما الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس (الدوما) الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن خمسة من أعضاء المجلس، أصيبوا بمرض (كورونا)، منذ بدء انتشار الوباء المستجد.



وأضاف فولودين، خلال جلسة المجلس الأدنى في البرلمان الروسي وفيما نقلته (روسيا اليوم): "لدينا حتى اليوم خمسة نواب فقط، مصابون بالفيروس، دخل ثلاثة منهم إلى المستشفى، وتم لاحقاً خروج أحدهم، ويعالج اثنان آخران في المنزل".



في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه مصاب بفيروس (كورونا) المستجد.