الجيش الإسرائيلي: 66 مريضاً نشطاً بالجيش و359 في العزل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إنه حتى الآن، هناك 228 مصاباً من أفراد الخدمة الإجبارية، والدائمين في الجيش الإسرائيلي، وموظفي الجيش الإسرائيلي، جميعهم في حالة خفيفة.



ونقل موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، عن المتحدث قوله، تم تعافي 162 شخصًا، وتم تسريحهم من الخدمة.



وأشار المتحدث إلى أنه يوجد حاليًا 66 مريضًا في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، هناك 359 في الحجر الصحي من الخدمة الإجبارية، والوظيفة الدائمة، وموظفي الجيش الإسرائيلي.