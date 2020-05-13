وزارتا الحكم المحلي وشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم بمجال تمكين المرأة

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال تمكين المرأة.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين، حيث تتضمن بنود المذكرة، العمل على تشكيل لجان نسوية في مختلف الهيئات المحلية للإسناد والإرشاد والتوجيه، وتوعية الجمهور النسوي، خاصة في ظل حالة الطوارئ، إضافة إلى تعبئة وتثقيف الجمهور النسوي تجاه قضايا المرأة في مختلف ميادين الحياة.



وسيعمل الطرفان وفقاً لمذكرة التفاهم على تكوين كفاءات نسوية في مختلف مجالات الحياة، وتمكين النساء من تحليل المشاريع المنفذة في قطاع الحكم المحلي من منظور نوع اجتماعي وحقوق الانسان، وإعداد دراسات خاصة بالمرأة في قطاع الحكم المحلي، وبناء قيادات نسوية قادرة على خوض التجربة الانتخابية على مستوى الهيئة المحلية والانتخابات العامة.



جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، وطواقم الوزارتين.