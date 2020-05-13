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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و39 حالة شفاء

وزيرة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و39 حالة شفاء
وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس، فيما سجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل العاصمة، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات ترتفع إلى 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 421 حالة، أي بنسبة 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 123 حالة، منها 60 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 562 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 14510.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

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