بحرية الاحتلال تعتقل صيادين وتُصادر مركبهما قبالة بحر غزة









رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صيادين اثنين في بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما.وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين: في اتصال هاتفي مع عائلة الصياد محمد بكر: أكدت لنا العائلة، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت كلاً من: الصياد محمد عبد الرازق بكر (49 عاماً)، والصياد محمود عزيز بكر (34 عاماً) وصادرت مركبهما.وكشفت لجنة التوثيق، صباح اليوم، عن قيام زوارق الاحتلال الحربية، بفتح نيران اسلحتها الرشاشة بشكل عنيف جداً، باتجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب منطقة السودانية.