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الجيش الإيراني ينشر فيديو لحادث بارجة (كونارك): قد تكون حرباً إلكترونية

الجيش الإيراني ينشر فيديو لحادث بارجة (كونارك): قد تكون حرباً إلكترونية
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر الموقع الرسمي للجيش الإيراني، الأربعاء، مقطع فيديو حول الحادثة، التي تعرضت لها بارجة (كونارك) في خليج عمان، الأحد الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين.  

وجاء في الفيديو، أن البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية بخليج عمان، أثناء تدريبات البحرية الإيرانية، أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة (جماران) نحو الهدف.

 

واللافت في الفيديو، إشارته إلى أن السبب الرئيس للحادثة، يعود إلى خطأ تقني في الصاروخ الذي تم إطلاقه، ووجود مشكلة في موجه الصاروخ، مشيراً إلى أنه يمكن أن تكون حرب إلكترونية معادية، من أسباب الحادثة.  

وعلق موقع (عصر إيران) المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني على الفيديو، مشيراً إلى التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الزوارق الإيرانية في مياه الخليج قبل أقل من ثلاثة أسابيع.  

وأضاف الموقع، أنه مع فرض الجيش لاحتمال أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، اخترقت إلكترونياً منظومة الصاروخ، الذي استهدف البارجة، فإنه يحتمل كذلك أن تكون البحرية الأمريكية هي من استهدفت البارجة.  

وأشار الموقع إلى أنه في حال ثبتت صحة فرضية الحرب الإلكترونية، قد لا تعلن طهران عن ذلك، لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي مع الولايات المتحدة، بحيث يكون تحت السيطرة، إلى حين إجراء الانتخابات الأميركية المقبلة، وأنها تأمل بخلق أجواء أفضل في حال خسارة ترامب في الانتخابات، مشيراً إلى أن أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا في الوقت الراهن، سيكون لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات.  

ونفى الجيش الإيراني، في وقت سابق، أن تكون زوارق الحرس الثوري، هي من قصفت بارجة (كونارك) الأحد الماضي، ما أدى لمقتل 19 بحاراً وإصابة 15، فيما ألمحت صحيفة إيرانية إلى احتمال أن تكون أميركا، وراء ذلك.  

وقال المتحدث باسم الجيش شاهين تقي خاني، إن الأنباء التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، باستهداف البارجة من قبل قوات الحرس الثوري، شائعات لا أساس لها من الصحة، وترمي إلى بث الخلاف بين الجيش والحرس، مؤكداً أن الجيش بدأ بالتحقيق لمعرفة كافة ملابسات الحادثة وأبعادها.  

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