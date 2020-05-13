150 شبكة وتحالف ومنظمة مجتمعية و322 شخصية يدعون الإنضمام لنداء العدالة والحماية

رام الله - دنيا الوطنولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة وفساد، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. يمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فإن الفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون والأشخاص ذوي الإعاقة محرومون اليوم من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر23. التضامن المدني التونسي/تونس24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا42. جمعية النساء العربيات/الأردن43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر48. جمعية تشارك/الأردن49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق50. جمعية رؤى نسائية/الأردن51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس54. جمعية مواطنة وحريات/تونس55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق116. منظمة التنمية المدنية/العراق117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان131. منظمة نداء التنمية/السودان132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا150. هيئة محامي دارفور/السودانالموقعون(شخصيات) على البيان:أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطينام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينتيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردنجمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقد. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراقد. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراقد. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس312. هادي محمود، حقوقي/ تونس313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين323.ملاحظة: برجاء إرسال موافقتكم على إضافة الاسم على الإميلات التالية:v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"شبكة جدول"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; 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وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر23. التضامن المدني التونسي/تونس24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا42. جمعية النساء العربيات/الأردن43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر48. جمعية تشارك/الأردن49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق50. جمعية رؤى نسائية/الأردن51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس54. جمعية مواطنة وحريات/تونس55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق116. منظمة التنمية المدنية/العراق117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان131. منظمة نداء التنمية/السودان132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا150. هيئة محامي دارفور/السودانالموقعون(شخصيات) على البيان:أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطينام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينتيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردنجمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقد. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراقد. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراقد. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس312. هادي محمود، حقوقي/ تونس313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين