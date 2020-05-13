150 شبكة وتحالف ومنظمة مجتمعية و322 شخصية يدعون الإنضمام لنداء العدالة والحماية
رام الله - دنيا الوطن
ولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة وفساد، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. يمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فإن الفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون والأشخاص ذوي الإعاقة محرومون اليوم من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛
وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛
وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛
وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛
وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،
فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:
ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.
ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.
ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:
أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.
ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.
ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.
رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.
سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.
من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.
الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:
1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب
3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر
4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا
5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين
6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر
7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن
8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان
9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان
10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين
11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين
12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف
13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين
14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر
15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان
16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان
17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن
18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن
19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن
21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن
22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر
23. التضامن المدني التونسي/تونس
24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين
27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان
28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن
29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن
30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن
31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر
32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين
33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين
34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن
35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق
36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر
37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر
39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر
40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب
41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا
42. جمعية النساء العربيات/الأردن
43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق
44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن
45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن
46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس
47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر
48. جمعية تشارك/الأردن
49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق
50. جمعية رؤى نسائية/الأردن
51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر
52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن
53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس
54. جمعية مواطنة وحريات/تونس
55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر
56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب
57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس
58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان
60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن
61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان
62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن
63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية
64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية
65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق
66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق
67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين
68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية
69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق
70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق
71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق
72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق
73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية
74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية
75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية
77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر
78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس
79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق
81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان
82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن
83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس
84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب
86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان
87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين
88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن
91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين
93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية
94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين
95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين
96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين
97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين
98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق
100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن
101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق
102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن
103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس
104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد
105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن
107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن
108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا
109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب
110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن
111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان
112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا
113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق
114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق
115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
116. منظمة التنمية المدنية/العراق
117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق
118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))
120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن
123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب
124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق
126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس
127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق
128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن
129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق
130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان
131. منظمة نداء التنمية/السودان
132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن
133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق
134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية
135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر
138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان
141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين
142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن
143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن
144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن
145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن
146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا
147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين
149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا
150. هيئة محامي دارفور/السودان
الموقعون(شخصيات) على البيان:
أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطين
ام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطين
تيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردن
جمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق
73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
د. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق
82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين
103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان
104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن
105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق
106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين
107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر
109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين
110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين
111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن
112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق
113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن
114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين
115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن
116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين
117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر
118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق
119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان
121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر
122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن
123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق
124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا
125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين
126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن
127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا
128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان
129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان
130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن
131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان
132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر
133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن
134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن
135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين
137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر
138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق
139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن
140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين
141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر
142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن
143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق
144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر
145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق
147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق
148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق
149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان
151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن
152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان
153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن
154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس
155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس
156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس
157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس
158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا
159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق
160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين
161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن
162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق
163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين
164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان
165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس
166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس
167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق
168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق
169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق
170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين
171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن
172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن
173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس
174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق
176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن
178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن
180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر
181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس
182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين
183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن
184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين
185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن
186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين
187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر
188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس
189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس
190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين
191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس
192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين
193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر
194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس
195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق
196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس
197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس
198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس
199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان
200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين
201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر
202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن
203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن
204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر
205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر
207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس
209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين
210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن
211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس
213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق
214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن
215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن
216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب
217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا
218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين
219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن
220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين
221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن
222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين
224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين
225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين
226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين
227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق
228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر
229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان
231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن
232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين
233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس
234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن
235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين
236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين
237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن
238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس
239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق
240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن
241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا
242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن
243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن
244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن
245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن
246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس
247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس
249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين
250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس
251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس
252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن
253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق
254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين
256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق
257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين
258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين
259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق
261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين
262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن
263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن
264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين
265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن
266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن
267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر
268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس
269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن
270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر
271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب
272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس
273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس
274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق
276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس
277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين
278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين
279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس
280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين
281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين
282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس
283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن
284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس
285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس
286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن
287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق
288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق
290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن
292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس
293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس
294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس
295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين
296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق
297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن
299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن
300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس
301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن
303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس
304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس
305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين
306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق
308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين
309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن
310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق
311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس
312. هادي محمود، حقوقي/ تونس
313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق
314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن
316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين
317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن
318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر
319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس
320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق
321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق
322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين
323.
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يدعون الإنضمام إلى " نداء العدالة والحماية الاجتماعية"
ويطالبون بإعفاء الدول الفقيرة من الديون
2020/5/11
ولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة وفساد، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. يمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فإن الفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون والأشخاص ذوي الإعاقة محرومون اليوم من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛
وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛
وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛
وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛
وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،
فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:
ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.
ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.
ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:
أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.
ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.
ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.
رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.
سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.
من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.
الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:
1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب
3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر
4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا
5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين
6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر
7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن
8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان
9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان
10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين
11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين
12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف
13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين
14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر
15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان
16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان
17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن
18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن
19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن
21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن
22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر
23. التضامن المدني التونسي/تونس
24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين
27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان
28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن
29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن
30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن
31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر
32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين
33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين
34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن
35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق
36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر
37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر
39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر
40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب
41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا
42. جمعية النساء العربيات/الأردن
43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق
44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن
45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن
46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس
47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر
48. جمعية تشارك/الأردن
49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق
50. جمعية رؤى نسائية/الأردن
51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر
52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن
53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس
54. جمعية مواطنة وحريات/تونس
55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر
56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب
57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس
58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان
60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن
61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان
62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن
63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية
64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية
65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق
66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق
67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين
68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية
69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق
70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق
71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق
72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق
73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية
74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية
75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية
77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر
78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس
79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق
81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان
82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن
83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس
84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب
86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان
87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين
88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن
91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين
93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية
94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين
95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين
96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين
97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين
98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق
100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن
101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق
102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن
103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس
104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد
105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن
107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن
108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا
109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب
110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن
111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان
112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا
113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق
114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق
115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
116. منظمة التنمية المدنية/العراق
117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق
118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))
120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن
123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب
124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق
126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس
127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق
128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن
129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق
130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان
131. منظمة نداء التنمية/السودان
132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن
133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق
134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية
135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر
138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان
141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين
142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن
143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن
144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن
145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن
146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا
147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين
149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا
150. هيئة محامي دارفور/السودان
الموقعون(شخصيات) على البيان:
أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطين
ام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطين
تيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردن
جمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق
73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
د. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق
82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين
103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان
104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن
105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق
106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين
107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر
109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين
110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين
111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن
112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق
113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن
114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين
115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن
116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين
117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر
118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق
119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان
121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر
122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن
123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق
124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا
125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين
126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن
127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا
128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان
129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان
130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن
131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان
132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر
133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن
134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن
135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين
137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر
138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق
139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن
140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين
141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر
142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن
143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق
144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر
145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق
147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق
148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق
149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان
151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن
152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان
153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن
154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس
155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس
156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس
157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس
158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا
159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق
160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين
161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن
162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق
163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين
164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان
165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس
166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس
167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق
168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق
169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق
170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين
171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن
172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن
173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس
174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق
176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن
178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن
180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر
181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس
182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين
183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن
184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين
185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن
186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين
187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر
188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس
189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس
190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين
191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس
192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين
193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر
194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس
195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق
196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس
197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس
198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس
199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان
200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين
201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر
202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن
203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن
204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر
205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر
207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس
209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين
210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن
211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس
213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق
214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن
215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن
216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب
217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا
218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين
219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن
220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين
221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن
222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين
224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين
225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين
226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين
227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق
228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر
229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان
231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن
232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين
233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس
234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن
235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين
236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين
237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن
238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس
239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق
240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن
241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا
242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن
243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن
244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن
245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن
246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس
247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس
249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين
250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس
251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس
252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن
253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق
254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين
256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق
257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين
258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين
259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق
261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين
262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن
263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن
264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين
265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن
266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن
267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر
268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس
269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن
270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر
271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب
272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس
273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس
274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق
276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس
277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين
278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين
279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس
280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين
281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين
282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس
283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن
284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس
285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس
286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن
287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق
288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق
290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن
292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس
293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس
294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس
295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين
296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق
297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن
299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن
300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس
301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن
303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس
304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس
305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين
306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق
308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين
309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن
310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق
311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس
312. هادي محمود، حقوقي/ تونس
313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق
314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن
316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين
317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن
318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر
319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس
320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق
321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق
322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين
ولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة وفساد، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. يمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فإن الفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون والأشخاص ذوي الإعاقة محرومون اليوم من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛
وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛
وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛
وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛
وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،
فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:
ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.
ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.
ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:
أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.
ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.
ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.
رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.
سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.
من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.
الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:
1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب
3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر
4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا
5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين
6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر
7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن
8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان
9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان
10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين
11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين
12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف
13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين
14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر
15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان
16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان
17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن
18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن
19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن
21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن
22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر
23. التضامن المدني التونسي/تونس
24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين
27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان
28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن
29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن
30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن
31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر
32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين
33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين
34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن
35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق
36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر
37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر
39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر
40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب
41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا
42. جمعية النساء العربيات/الأردن
43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق
44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن
45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن
46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس
47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر
48. جمعية تشارك/الأردن
49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق
50. جمعية رؤى نسائية/الأردن
51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر
52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن
53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس
54. جمعية مواطنة وحريات/تونس
55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر
56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب
57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس
58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان
60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن
61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان
62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن
63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية
64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية
65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق
66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق
67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين
68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية
69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق
70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق
71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق
72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق
73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية
74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية
75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية
77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر
78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس
79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق
81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان
82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن
83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس
84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب
86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان
87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين
88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن
91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين
93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية
94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين
95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين
96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين
97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين
98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق
100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن
101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق
102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن
103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس
104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد
105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن
107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن
108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا
109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب
110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن
111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان
112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا
113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق
114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق
115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
116. منظمة التنمية المدنية/العراق
117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق
118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))
120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن
123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب
124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق
126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس
127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق
128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن
129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق
130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان
131. منظمة نداء التنمية/السودان
132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن
133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق
134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية
135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر
138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان
141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين
142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن
143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن
144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن
145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن
146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا
147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين
149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا
150. هيئة محامي دارفور/السودان
الموقعون(شخصيات) على البيان:
أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطين
ام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطين
تيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردن
جمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق
73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
د. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق
82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين
103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان
104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن
105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق
106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين
107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر
109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين
110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين
111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن
112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق
113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن
114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين
115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن
116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين
117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر
118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق
119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان
121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر
122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن
123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق
124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا
125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين
126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن
127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا
128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان
129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان
130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن
131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان
132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر
133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن
134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن
135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين
137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر
138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق
139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن
140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين
141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر
142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن
143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق
144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر
145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق
147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق
148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق
149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان
151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن
152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان
153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن
154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس
155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس
156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس
157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس
158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا
159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق
160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين
161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن
162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق
163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين
164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان
165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس
166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس
167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق
168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق
169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق
170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين
171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن
172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن
173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس
174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق
176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن
178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن
180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر
181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس
182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين
183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن
184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين
185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن
186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين
187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر
188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس
189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس
190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين
191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس
192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين
193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر
194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس
195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق
196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس
197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس
198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس
199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان
200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين
201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر
202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن
203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن
204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر
205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر
207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس
209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين
210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن
211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس
213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق
214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن
215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن
216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب
217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا
218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين
219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن
220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين
221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن
222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين
224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين
225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين
226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين
227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق
228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر
229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان
231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن
232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين
233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس
234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن
235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين
236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين
237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن
238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس
239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق
240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن
241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا
242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن
243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن
244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن
245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن
246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس
247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس
249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين
250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس
251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس
252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن
253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق
254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين
256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق
257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين
258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين
259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق
261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين
262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن
263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن
264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين
265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن
266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن
267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر
268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس
269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن
270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر
271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب
272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس
273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس
274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق
276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس
277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين
278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين
279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس
280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين
281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين
282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس
283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن
284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس
285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس
286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن
287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق
288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق
290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن
292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس
293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس
294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس
295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين
296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق
297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن
299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن
300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس
301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن
303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس
304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس
305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين
306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق
308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين
309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن
310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق
311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس
312. هادي محمود، حقوقي/ تونس
313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق
314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن
316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين
317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن
318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر
319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس
320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق
321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق
322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين
323.
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يدعون الإنضمام إلى " نداء العدالة والحماية الاجتماعية"
ويطالبون بإعفاء الدول الفقيرة من الديون
2020/5/11
ولما أبانت أزمة فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، على أن السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ عقود، بما تفرضه من تقشف، وتحرير للقيود وخصخصة للقطاعات الحيوية العامة وفساد، غير قادرة على حمايتنا من الأمراض والأوبئة. يمثل المحرومون من الرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية أول ضحايا الجائحة الحالية في جميع أنحاء العالم. فإن الفقراء والعمال في القطاع غير المنظم والمشردون والمهمشون والأشخاص ذوي الإعاقة محرومون اليوم من أي حماية من الفيروس وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية؛
وإنطلاقًا مما شهدته السنوات الأخيرة من تنامي الوعي بضرورة تطوير حماية اجتماعية قوية وشاملة وكونية، كما يشهد على ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأرضيات الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من أن هذه المبادرات ما تزال خجولة، فإنها، مع ذلك، تعكس زيادة الوعي بضرورة توفر منظومات خدمات اجتماعية فعالة، تحمي البشر أمام تقلبات الطبيعة والحياة في جميع أرجاء العالم. لذا، فقد حان الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تصبح توصيات المجتمع الدولي ذات الصلة موضع تنفيذ فوري؛
وتثمينًا لعمل المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والضمان الاجتماعي كل ما يلزم لدعم هذه المبادرات الدولية وأيضاً من أجل تطويرها؛
وإدراكًا لأهمية أن نعمل جميعًا من أجل إقرار سياسات عمومية بديلة تضع الإنسان والبيئة في صلبها؛
وانسجامًا مع ما ذكر أعلاه،
فإننا، كجهات فاعلة في مجتمعاتنا، إذ نتشبث بمطلب إقرار سياسات اجتماعية بديلة للسياسات النيوليبرالية المتوحشة:
ü نؤكد على ضرورة توفير نظام صحي شامل يوفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، دون استثناء، وبغض النظر عن أي سبب من أسباب التمييز ولاسيما التمييز بسبب الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
ü ننادي بضرورة الربط، في هذه السياسات البديلة، بين ضمان الحق في الصحة وتوفير كافة شروط الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يقودنا إلى التركيز على سبل الوقاية: الحق في الماء النظيف، والتعليم المجاني، والمسكن الكريم، والمأكل السليم، والحق في الشغل اللائق، والدخل العادل، والبيئة السليمة.
ü نطالب بوضع ميثاقا عالميًا للحماية الاجتماعية الكونية، استناداً إلى منظومة الحقوق والحريات وما يفرضه الدفاع عنهما من تضامن عالمي واسع. وندعو جميع الحركات للانضمام لهذا الميثاق والنضال من أجل وضع آليات تحررية وتشاركية لضمان احترامه.
ü وبالإضافة إلى هذا العمل الأساسي، الذي من شأنه ضمان حماية قوية ضد الأمراض والأوبئة، نقترح برنامجا يهدف إلى بناء مستقبل يضمن الكرامة لشعوب العالم، يتضمن العناصر التالية:
أولًا- مواجهة هذه الجائحة، يجب أن ترتبط بجميع المطالب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنزع السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، وإنهاء النزاعات المسلحة، والديون، وتحسين ما يسمى بالعمل المنتج، والبحوث الأساسية، وبراءات الاختراع على الأدوية واللقاحات، والتنوع البيولوجي، غزو الفضاء واعتماد الموازنات الصديقة لحقوق الإنسان.
ثانيًا- اعتبار الحق في الحماية الاجتماعية حقا أساسيا مرتبطا بالحقوق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يفرض أن وضع السياسات العمومية، يجب أن يتم بمشاركة فعالة من قبل الشعوب منذ البداية لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحقيقية.
ثالثًا- تعزيز المسؤوليات من أجل التكفل بالشعوب على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وإشراك المنظمات الدولية والجمعيات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.
رابعًا- التأكيد على أن الحلول الفعالة، للمعضلات الاجتماعية المترابطة، بما في ذلك حل أزمة كوفيد 19، تتجاوز إطار أنظمة الحماية الاجتماعية وتتطلب تغييرات اجتماعية وديمقراطية في جميع أنحاء العالم لبناء صرح نظام عالمي جديد يضع نصب أعينه حياة الإنسان والطبيعة وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
خامسًا- دعوة حكومات العالم إلى إقرار مبدأ التضامن بين الشعوب في دساتيرها في القضايا الاجتماعية ومبدأ حماية المرافق العمومية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت والمحروقات من سياسات الخوصصة للقطاع العام في الدول.
سادسًا- دعوة حكومات العالم إلى إلغاء الديون عن الدول الفقيرة، ووقف الحروب، ورفع كل أشكال الحصار والعقوبات، وإنهاء الاحتلال، وحل النزاعات بالطرق السلمية لما لها من انعكاسات ايجابية على الحماية الاجتماعية في الدول ذات العلاقة.
من أجل ذلك، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها عضوة فاعلة في دينامية المنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، وبالشراكة مع مركز عماّن لدراسات حقوق الإنسان المتحصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتفعيلا لمبدأ التضامن العالمي بين الشعوب، ندعو كل الإطارات المدنية والنقابية العمالية والمهنية والسياسية والاكاديمية والثقافية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومنظمات الطفولة وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في بلداننا المختلفة إلى توقيع هذا النداء المفتوح لإسماع صوتها في وجه الأنظمة النيوليبرالية وسياساتها اللاإنسانية المدمرة.
الموقعون(هيئات المجتمع المدني) على البيان:
1. ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان(تضم 23 منظمة حقوقية)/المغرب
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة مغاربية من ضمنها منظمات مغاربية بفرنسا)/المغرب
3. الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية/مصر
4. الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل/ليبيا
5. الاتحاد العام للمراكز الثقافية/فلسطين
6. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية(يضم 48 منظمة مجتمع مدني)/مصر
7. اتحاد النقابات العمالية المستقة الأردني/الأردن
8. الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية/لبنان
9. اتحاد جمعيات الاشخاص المعوقين/لبنان
10. اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين
11. اتحاد لجان العمل الصحي/فلسطين
12. الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/جنيف
13. الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة"/فلسطين
14. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر
15. تجمع المؤسسات الأهلية )يضم 61 جمعية ومؤسسة أهلية(/لبنان
16. تجمع النساء الديمقراطيات اللبناني/لبنان
17. تحالف الأردن لحقوق الإنسان والحريات(تعزيز)/الأردن
18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/الأردن
19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام/سورية
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام) يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)/الأردن
21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/اليمن
22. تحالف عائلات المختفين قسرا بالجزائر/الجزائر
23. التضامن المدني التونسي/تونس
24. التيار الديمقراطي التقدمي الأردني/الأردن
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني/فلسطين
27. جمعية اصدقاء المعوقين/لبنان
28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/الأردن
29. الجمعية الأردنية للتصوير/الأردن
30. الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/الأردن
31. جمعية الإعلاميين المصريين/مصر
32. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين
33. جمعية التنمية الزراعية (لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية)/ فلسطين
34. جمعية الحقوقيين الأردنية/الأردن
35. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين/العراق
36. الجمعية العربية للعلوم السياسية/ مصر
37. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
38. الجمعية المصرية للتنمية والبيئة/مصر
39. الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسي/ مصر
40. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المغرب
41. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق/ موريتانيا
42. جمعية النساء العربيات/الأردن
43. الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين/العراق
44. الجمعية اليمنية للحريات الأكاديمية/اليمن
45. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأردن
46. جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة/تونس
47. جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل/ مصر
48. جمعية تشارك/الأردن
49. جمعية رعاية الصحافة والإعلام/العراق
50. جمعية رؤى نسائية/الأردن
51. جمعية شباب مصر للتنمية/مصر
52. جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن
53. جمعية مواطنة لغد أفضل/تونس
54. جمعية مواطنة وحريات/تونس
55. جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة/ مصر
56. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة/المغرب
57. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس
58. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
59. رابطة الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين/لبنان
60. رابطة الكتاب الأردنيين/الأردن
61. سودان لايف للتنمية وحقوق الإنسان/السودان
62. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)/الأردن
63. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة)/سورية
64. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الإنسان/ سورية
65. شبكة العدالة للسجناء ( تضم 29 منظمة)/العراق
66. الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق
67. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية((تضم 142 في الضفة والقطاع وتعمل في مجالات حقوقية وتنموية وسياسية مختلفة)/فلسطين
68. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي/ سورية
69. شبكة تحالف الأقليات العراقية(تضم 20 منظمة حقوقية)/ العراق
70. شبكة حقوق الطفل العراقي(تضم 31 منظمة)/ العراق
71. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات( تضم 113 منظمة)/العراق
72. شبكة مدربي حقوق الإنسان في العراق/ العراق
73. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (تضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)/ سورية
74. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )/ سورية
75. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
76. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)/سورية
77. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين عن العمل/ الجزائر
78. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس/تونس
79. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
80. المجلس العراقي للسلم والتضامن/العراق
81. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية نسائية)/لبنان
82. مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني/اليمن
83. مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط/ تونس
84. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
85. مرصد العمل البرلماني المغربي/المغرب
86. مركز اجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية/ السودان
87. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ فلسطين
88. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
89. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
90. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان/الأردن
91. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
92. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين
93. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية
94. مركز العمل التنموي، معا /فلسطين
95. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة/ فلسطين
96. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين
97. المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية والتنمية/ فلسطين
98. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
99. المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني/العراق
100. المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- منارات/ اليمن
101. مركز بابل لحقوق الإنسان/العراق
102. مركز بلا حدود للتدريب والموارد البشرية/ الأردن
103. مركز تونس لحرية الصحافة/ تونس
104. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد
105. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
106. الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن
107. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن
108. منتدى الأواصر للتحاور/ موريتانيا
109. منتدى الحقيقة والعدالة المغربي/المغرب
110. منتدى الشقائق لحقوق الانسان/اليمن
111. المنتدى المدني القومي السوداني(يضم 52 منظمة مجتمع مدني)/السودان
112. المنظمة الأكاديمية الليبية/ليبيا
113. المنظمة الايزيدية للتوثيق/العراق
114. منظمة التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/العراق
115. منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
116. منظمة التنمية المدنية/العراق
117. منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية/العراق
118. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
119. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD))
120. منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
121. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
122. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات/اليمن
123. منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم /المغرب
124. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
125. منظمة حقوق الانسان في كوردستان/العراق
126. منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي/ تونس
127. منظمة غصن الزيتون للشباب/العراق
128. منظمة كفاح لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن
129. منظمة مسلة لموارد البشرية/العراق
130. منظمة معا في خدمة الإنسانية/السودان
131. منظمة نداء التنمية/السودان
132. منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/اليمن
133. المهعد العراقي لحقوق الإنسان/العراق
134. المؤسسة السورية الحضارية (منظمة غير حكومية)/سورية
135. مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
136. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
137. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/مصر
138. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
139. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
140. مؤسسة عامل الدولية/لبنان
141. مؤسسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية-CARE/ فلسطين
142. مؤسسة منار العلمية للدراسات والأبحاث/اليمن
143. نادي أسرة القلم الثقافي/الأردن
144. نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية/الأردن
145. نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية/الأردن
146. نشطاء من أجل حقوق الإنسان/كندا
147. نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
148. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد/ فلسطين
149. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا
150. هيئة محامي دارفور/السودان
الموقعون(شخصيات) على البيان:
أ.د أحمد ماضي، مفكر وأستاذ جامعي/ الأردن أ.د جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية/الأردنأ.د جمال زهران، أستاذ جامعي ونائب سابق في مجلس الشعب/ مصرأ.د حمود العودي، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د رياض العيله، استاذ جامعي/ فلسطينأ.د عبد الإله أبو غانم، أستاذ جامعي/ اليمنأ.د عرفه صبري، أستاذ جامعي/ مصرأ.د لبنى طربية، أستاذة الانثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.د مجيد خلف طراد، مدير مركز أحياء التراث العلمي، جامعة بغداد/ العراقأ.د محمد مصالحة، أستاذ جامعي والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني/الأردنأ.د مها كيا، رئيسة مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية/ لبنانأ.م.د اسعد طارش عبد الرحمن، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د تغريد حنون علي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقأ.م.د هشام عز الدين مجيد، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراقابرار علي حسن، رابطة الطلبة لحقوق الإنسان/ العراق ابراهيم عبدالوهاب، محام وعضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراقابراهيم علي العفاره، ناشط حقوقي وإعلامي/اليمنابراهيم محمد ذويب، محام/ فلسطينأحمد القلعي/ مستشار وخبير في حقوق الإنسان/ تونس أحمد الهاشمي، ناشط في المجتمع المدني/ تونسأحمد سالم اليازجين، رئيس مجلس بلدي محلي/ الأردنادما زريقات، ناشطة نقابية/ الأردنأسامة كاظم عجيل، ناشط مدني/ العراق 24. اعتدال الجريري، عضو مؤسس في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي/ فلسطين
ام كلثوم ابن سلمان، ناشطة حقوقية/ تونسامال الخريشة، ناشطة نسوية/ فلسطين امال رداوي، ناشطة سياسية ونقابية/ تونسامل السيد، امينة سر شبكة المسائلة الاجتماعية في العالم العربي/ الأردنآمنة الريماوي، ناشطة نقابية/ فلسطينامنة زيد الكيلاني، كاتبة وباحثة/فلسطينانكية سالم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراويةأنور القوصري، ناشط حقوقي وسياسي/ تونسأنيس منصوري، عالم نفس تونسي وأممي يعيش في جنيف/ سويسراآية الطيب، ناشطة حقوقية/ السودانايمان علي حمود، أديبة وشاعرة/ اليمنباسم جريس القسوس، ناشط سياسي/ الأردنبرهان عبيشو، فنان وناشط في المجتمع المدني و السياسي/تونسبسام الكاشف، ناشط اجتماعي/ الأردن بسمة التليلي، أستاذة جامعية/ تونسبسمة العواملة، ناشطة حقوقية/ الأردنبلقيس مشري علاقي، مناضلة حقوقية/تونستافكة عمر رشيد، مدير عام هيئة المستقلة حقوق الانسان في اقليم كوردستان/ العراقتوفيق ذهني، ناشط نقابي/ تونس 44. تيسير الزبري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطين
تيسير النوراني، ناشطه سياسية وحقوقية/ السودان جاسم الحلفي، ناشط مدني/ العراقجلال عبيش، إعلامي/ مصرجمال أبو نحل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ فلسطينجمال الخطيب، باحث وكاتب/ الأردن 50. جمال عطية الفقهاء، نقابي/ الأردن
جمال نصر، عضو المجلس المركزي الفلسطيني/ فلسطينجميل عواد، فنان وكاتب/ الأردنجنات محمد كداشي، أستاذة تاريخ و ناشطة مدنية وحقوقية/ تونسجودة أبو النور، اعلامي/ مصرجورج صليبا، اعلامي/ لبنان جيلاني الهمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب / تونسجيمن صالح، صحفية من كوردستان اونلاين/ العراقحسن الزغلامي، ناشط نقابي ومهتم بالشان العام/ تونسحمادي الزغبي، نقابي وحقوقي وسياسي/ تونسحنين زيدان، ناشطة نسوية/ فلسطينخالد أحمد عيسى اليازجين، ناشط شبابي/ الأردنخالد بوجمعة، ناشط حقوقي/ تونسخالد ماسا، صحفي/السودانخديجة الحباشنة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية/ فلسطينخميس بوقرة، ناشط سياسي وحقوقي/ تونسخيرالدين الصوابني، روائي وأمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي/ تونسد جواد كاظم، رئيس قسم الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية/ العراقد. أحمد ابراهيم علي، عضو برلمان كوردستان/العراق د. أحمد صالح الصباري، باحث في مركز الدراسات والبحوث/ اليمن 70. د. احمد هادي فهد، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
71. د. احمد يحيى هادي، أستاذ جامعي، كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
72. د. اركان عبد الخضر، كلية التربية بنات، الجامعة العراقية/ العراق
73. د. ايمن احمد محمد، أستاذ جامعي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
د. بخاري عبداللة، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. بدرية صالح عبد الله، أستاذة جامعية، جامعة بغداد/ العراقد. بشتيوان خؤشناو، استاذ جامعي/ العراقد. حسن سعد عبد الحميد، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية/ العراقد. رواء الجاف، اكاديمية وناشطة مدنية/ العراقد. رياض عبدالكريم عواد، باحث وناشط اجتماعي وسياسي/ فلسطيند. ريم منصور الأطرش، عضوة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي/ سورية 81. د. سحر حربي عبد الأمير، وزارة التربية/ العراق
82. د. عبد الكريم كاظم عجيل، رئيس قسم الاعلام الرقمي، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. عبد اللطيف الحناشي، مؤرخ وكاتب وحقوقي/ تونسد. علي منصور عطية، محاضر قسم اقتصاد، جامعة اجدابيا /ليبيا 85. د. كريمة لطيف عبد الله، كلية الأعلام، جامعة ذي قار/ العراق
د. محمد شريف، استاذ جامعي وعضو مجلس النواب سابقا/ العراقد. منال تهتموني، ناشطة حقوقية/ الأردند. منتصر حسين جواد، كلية الإمام الكاظم، محافظة ذي قار/ العراق د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي وباحث/ العراقد.ابتسام محمد عبد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.ابراهيم حجازين، معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان/الأردند.احمد محمد علي العوادي، رئيس قسم السياسات العامة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد/ العراقد.أحمد نعمان البناء، ناشط سياسي/ اليمند.توفيق حرزالله، محام/ فلسطيند.جهاد المحيسن، باحث اكاديمي/ الأردند.جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية/ الأردند.حازم جري الشمري، أستاذ جامعي، الجامعة المستنصرية/ العراقد.حزام محمد القحيف/ أستاذ جامعي/ اليمند.حسن جوني، أستاذ جامعي/ لبنان 100. د.حسن مزهر خلف، رئيس فرع العلاقات الدولية/ كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد/ العراق
101. د.حسين رداد، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
102. د.رأفت الزبن، طبيب/ فلسطين
103. د.رفعت الأمين، ناشط حقوقي/ السودان
104. د.رمزي عازر، ناشط سياسي/ الأردن
105. د.رياض عبد ابراهيم، أستاذ جامعي، كلية اللغات/ العراق
106. د.سامي الكيلاني، اكاديمي وكاتب/ فلسطين
107. د.سليم كاطع علي، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
108. د.صلاح أحمد هاشم، كاتب وأستاذ جامعي/ مصر
109. د.صلاح ياسين، أستاذ جامعي/ فلسطين
110. د.طالب عوض، ناشط في مجال حقوق إنسان وخبير انتخابات/ فلسطين
111. د.عارف حمو، أستاذ جامعي/ الأردن
112. د.عباس العباسي، أستاذ جامعي وناشط مدني/ العراق
113. د.عبد السلام محمد الصباري، أستاذ جامعي/ اليمن
114. د.عبد العزيز بني عودة، عضو إدارة جمعية (نفس)/ فلسطين
115. د.عبد المجيد الشعبي، أستاذ جامعي/ اليمن
116. د.عبد المجيد سويلم، أستاذ جامعي/ فلسطين
117. د.عبدالجابر السيد أحمد يوسف، باحث في العلوم الاجتماعية/ مصر
118. د.عبدالرحمن نجم المشهداني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي/العراق
119. د.عدي فالح حسين، معاون عميد كلية الإمام الكاظم، بغداد/ العراق
120. د.عزة حمد الحاج سليمان، محاضرة قانون في الجامعية اللبنانية/ لبنان
121. د.عزة كمال، ناشطة حقوقية/ مصر
122. د.عصام السعدي، مؤرخ وكاتب وناشط سياسي/ الأردن
123. د.علي مالك الشوك، دكتوراة تربية رياضية، جامعة بغداد/ العراق
124. د.علي منصور عطية، باحث اقتصادي مالية و محاضر قسم اقتصاد في جامعة اجدابيا/ ليبيا
125. د.غسان عبد الله، خبير تربوي/ فلسطين
126. د.فايز المليكي، أستاذ جامعي/ اليمن
127. د.فائزة الباشا، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة طرابلس/ ليبيا
128. د.فوليت داغر، مستشارة وخبيرة في حقوق الإنسان/ لبنان
129. د.كامل مهنا، المؤسس لمؤسسة عامل الدولية/لبنان
130. د.لبنى بايوق، أستاذة جامعية/ الأردن
131. د.لور أبي خليل، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية/ لبنان
132. د.مجدي عبد الحميد، خبير انتخابات/ مصر
133. د.محمد البطاينة، عضو مجلس النواب الأردني سابقا/ الأردن
134. د.محمد الطراونة، أستاذ جامعي/ الأردن
135. د.مصطفى ابراهيم الشمري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
136. د.موسى الريماي، باحث اعلامي/ فلسطين
137. د.ناصر جابي، أستاذ جامعي/ الجزائر
138. د.ناصر زين العابدين احمد، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت/ العراق
139. د.نايف بقاعين، اكاديمي وخبير مالي/ الأردن
140. د.نايف جراد، رئيس جامعة الاستقلال بالوكالة سابقا/ فلسطين
141. د.نجلاء رجب احمد، أستاذة جامعية/ مصر
142. د.نظام عساف، محاضر غير متفرغ في العلوم السياسية/ الأردن
143. د.نور راشد عبد اللطيف، باحثة واكاديمية، جامعة بغداد/ العراق
144. د.وفاء نعيم ، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة/ مصر
145. د.ياسر عبد الله، باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/ فلسطين
146. دانا سعيد صوفى، عضو برلمان كوردستان سابق/ العراق
147. دەشتی صديق محمد، مساعد مستشار قانوني، اقليم كوردستان/ العراق
148. رابحة حمد، عضوة مجلس النواب، سابقا/ العراق
149. رائد عثامنة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
150. رجاء العباسي، ناشطة حقوقية/السودان
151. رحاب مصطفى، اعلامية/ اليمن
152. رحاب مكحل، المديرة العامة للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن/ لبنان
153. رشيد سالم علي، مفوض الحركة اليمنية للتغيير/اليمن
154. رضا البركاتي، كاتب صحفي/ تونس
155. رضا جويني، ناشط في المجتمع المدني والسياسي/ تونس
156. رضا شتيوي، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي/ تونس
157. رقية بعزاوي، ناشطة سياسية و نقابية/ تونس
158. رؤوف الغالي، ناشط سياسي تونسي/ ألمانيا
159. ريبين رسول، باحث وكاتب/ العراق
160. ريما نزال، كاتبة وناشطة نسوية/ فلسطين
161. زليخة أبو ريشة، شاعرة وكاتبة وباحثة/الأردن
162. زهراء علي حسن، مدرس مساعد في كلية التربية، جامعة ذي قار/ العراق
163. زياد سلعوس ، مدير عام دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطين
164. زينة محمد المير، باحثة ومدربة في قضايا حقوق الإنسان/ لبنان
165. سارة بن فرج، ناشطة حقوقية/ تونس
166. سارة ربيعي، ناشطة سياسية/ تونس
167. سازكار علي ناجى، رئيسة الإدعاء العام في اقليم كوردستان سابق/ العراق
168. سالار محمود، عضو برلمان كوردستان سابق و مستشار رئيس الجمهورية في العراق
169. سالم توما، عضو برلمان كوردستان/العراق
170. سالم خلة ، ناشط مدني وحقوقي/ فلسطين
171. سالم قبيلات، صحفي وناشط حقوقي/ الأردن
172. سامر زيادين، ناشط سياسي/ الأردن
173. سامية الكشو، ناشطة حقوقية/ تونس
174. سعد الدين شاهين، شاعر ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
175. سعد بطاط، خبير انتخابات/ العراق
176. سعود قبيلات، قاص ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين/ الأردن
177. سعيد العبسي ، باحث اقتصادي/ الأردن
178. سعيد صالحي/ نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر
179. سعيد عبيدات، نقابي/ الأردن
180. سلسبيل كيحل، أستاذة جامعية/ الجزائر
181. سليمان يحيى، ناشط سياسي/ تونس
182. سمر الأغبر، ناشطة نسوية/ فلسطين
183. سمر مكناي، ناشطة حقوقية/ الأردن
184. سمر هواش، ناشطة نسوية/ فلسطين
185. سميح سنقرط، محام وناشط حقوقي/ الأردن
186. سميح محسن، كاتب وناشط حقوقي/ فلسطين
187. سمير بوزيد، ناشط جمعوي/ الجزائر
188. سمير طعم الله، ناشط سياسي وكاتب/ تونس
189. سنية العنابي، استاذة اللغة الانجليزية وناشطة في المجتمع المدني/ تونس
190. سهام البرغوثي، وزيرة الثقافة سابقا/ فلسطين
191. سيدة الغزواني، محامية وناشطة حقوقية/ تونس
192. شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين
193. شريف هلالي، محام وناشط حقوقي/ مصر
194. شهاب يعقوب، ناشط سياسي/ تونس
195. شوان صابر، محقق قضائي/ العراق
196. شيراز بن حمودة، معلمة/ تونس
197. الصادق الحنشي، ناشط سياسي/ تونس
198. الصادق غضباني، كاتب عام جمعية مواطنة لغد افضل/ تونس
199. الصادق موسى، ناشط سياسي/ السودان
200. صالح رافت، عضو لجنة تنفيذية لمظمة التحرير الفلسطيني/ فلسطين
201. صالح عبد الرحمن، عضو في شبكة المحامين الجزائريين/ الجزائر
202. صبحي طه، كاتب وباحث/ الأردن
203. صلاح الحوراني، مخرج مسرحي/ الأردن
204. صلاح صابر، اعلامي/ مصر
205. صلاح عبد العاطي، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
206. طارق مهدي، محافظ الاسكندرية سابق/ مصر
207. طه الطراونة، محام وناشط حقوقي/ الأردن
208. عادل الحداد، خبير في التربية/ تونس
209. عادل اللوباني، ناشط سياسي/ فلسطين
210. عادل شلي، أديب وشاعر/اليمن
211. عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين
212. عائدة الفرشيشي، متفقّدة عامّة وخبيرة تربويّة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان/ تونس
213. عباس شريف، باحث اكاديمي/ العراق
214. عبد الإله سلام، ناشط حقوقي/ اليمن
215. عبد الإله عيد مجالي، سياسي/ الأردن
216. عبد الحق ساعف، أكاديمي وناشط حقوقي/ المغرب
217. عبد الحكيم شبشوب، ناشط حقوقي/ ليبيا
218. عبد الرحمن التميمي، أمين عامً حزب الخضر الفلسطيني/ فلسطين
219. عبد الرحمن يحي القوسين ناشط حقوقي/ اليمن
220. عبد الرسول توم، اعلامي/ فلسطين
221. عبد العزيز الزارقه، ناشط سياسي/ اليمن
222. عبد المعطي الصادق، محام وناشط حقوقي/ فلسطين
223. عبد النبي العكري، ناشط حقوقي/ البحرين
224. عدنان حماد، عضو مجلس بلدي/ فلسطين
225. عزت الراميني، محام وناشط سياسي/ فلسطين
226. عفاف غطاشة، ناشطة سياسية/ فلسطين
227. عقيل محمد علي/ ناشط مدني/ العراق
228. علي آيت جودي، رئيس منظمة التصدي الدولي الحقوقية/الجزائر
229. علي بن سالم، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
230. علي موسى علي، ناشط سياسي/ السودان
231. علي ناصر الجعلي، ناشط حقوقي/ اليمن
232. علي ناصر، مترجم/ فلسطين
233. عمران مختار حاضري، ناشط سياسي/ تونس
234. عيسى المرازيق، محام وخبير تدريب في حقوق الإنسان/ الأردن
235. غادة الزغير، ناشطة نسوية/فلسطين
236. غادة المدموج، ناشطة نسوية/ فلسطين
237. غازي انعيم، فنان وناقد تشكيلي وباحث/الأردن
238. غازي عبروق، ناشط مدني/تونس
239. غفران يونس، مدرس مساعد، جامعة بغداد/ العراق
240. غنام غنام، فنان مسرحي/ الأردن
241. فادي بنعدي، رئيس المركز الثقافي العربي ببروكسيل/ بلجيكا
242. فادي سهيل التل، كاتب/ الأردن
243. فارس الطوال، محام وناشط حقوقي/ الأردن
244. فارس متروك شديفات، ناشط مجتمعي/ الأردن
245. فاطمة صالح العرولي، ناشطة اجتماعية/ اليمن
246. فتحي بوغانمي، معلم/ تونس
247. فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
248. فريدة القوصري، شاعرة / تونس
249. فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين
250. كمال اية ميهوب، ناشط حقوقي/ تونس
251. كمال عبيد، ناشط حقوقي/ تونس
252. كمال عيسى قموه، ناشط اجتماعي / الأردن
253. كيفي مغديد، أستاذ جامعي/ العراق
254. لطيفة الشامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
255. ليلي حبش، ناشطة نسوية وحقوقية/ فلسطين
256. لينا احمد عبد العزيز،مدرس مساعد وباحثة واكاديمية/ العراق
257. لينا عبد الهادي، محامية/ فلسطين
258. لينا عبدالهادي، محامية ومنسقة الائتلاف النسوي للعدالة والمسا واة (ارادة)/ فلسطين
259. م. حسين علي صبري، أستاذ جامعي، جامعة بغداد/ العراق
260. م. رائد ارحيم محمد، معاون عميد كلية التربية بنات، جامعة القادسية/ العراق
261. ماجدة المصري، وزيرة شوؤن اجتماعية سابقا/ فلسطين
262. ماري حتر صويص، ناشطة اجتماعية/ الأردن
263. مازن جميل هلسة، ناشط اجتماعي/ الأردن
264. مأمون عتيلي، ناشط حقوقي/ فلسطين
265. ماهر الطباخي، حقوقي وناشط مدني/ الأردن
266. محاسن الإمام، عضوة أسبق بنقابة الصحفيين/ الأردن
267. محب عبود، ناشط نقابي/ مصر
268. محمد الحبيب الجويني، اخصائي اجتماعي/ تونس
269. محمد الزغير، مستشار وخبير في حقوق الطفل/ اليمن
270. محمد الصالح فليس، ناشط جمعياتي و سياسي/ الجزائر
271. محمد العوني، أستاذ الإعلام والاتصال وصحفي/ المغرب
272. محمد اللوز، محام وناشط حقوقي/ تونس
273. محمد بوعنيه ، ناشط سياسي/ تونس
274. محمد راشد عبد اللطيف، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
275. محمد عبد الكريم نوري، مدرس مساعد، وزارة التربية/ العراق
276. محمد نجيب الشابي، ناشط سياسي/ تونس
277. محمد هواش، صحفي وكاتب/ فلسطين
278. محمود ابوعيد، التجمع السياحي المقدسي/ فلسطين
279. محمود الوسلاني، النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس
280. مراد حرفوش، كاتب اعلامي/ فلسطين
281. مصطفى حنني، نقابي عمالي/ فلسطين
282. مصطفي همامي، ناشط نقابي / تونس
283. منار النظامي، محامية و مستشاره قانونية/ الأردن
284. المنجي السحباني، ناشط مدني/ تونس
285. منجي عيساوي، كاتب عام جمعية رياضية/ تونس
286. منذر الحراسيس، ناشط اجتماعي/ الأردن
287. مها قيس جابر، مدرس ومساعد، جامعة بغداد/ العراق
288. مهدي ولد المرابط، رئيس نقابة الصحافة الالكترونية/ موريتانيا
289. مهند رعد تموز، ناشط مدني/ العراق
290. مهند شهاب احمد، مدرس مساعد وباحث اكاديمي، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف/ العراق
291. ميسون المومني، تربوية/ الأردن
292. ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين/ تونس
293. ناجي مرزوق، ناشط اجتماعي/ تونس
294. نادية الورغي، المحامية لدى التعقيب بسوسة/ تونس
295. ناصيف معلم، تربوي وناشط حقوقي وسياسي/ فلسطين
296. ناظم احمد علي، عضو مجلس محافظة اربيل سابق/ العراق
297. النائب الدكتور مصطفى ياغي، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
298. النائب الدكتورة عالية أبو هليل، أستاذة جامعية وعضوة مجلس النواب الأردني/ الأردن
299. النائب خالد رمضان، مقرر لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني/الأردن
300. النائب زهير مخلوف، أستاذ جامعي وعضو مجلس نواب الشعب/ تونس
301. النائب قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني/الأردن
302. نايفة المدانات، تربوية/ الأردن
303. نجاة الزموري، ناشطة حقوقية، نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس
304. نجاة العرعاري، ناشطة حقوقية نسوية/ تونس
305. ندى طوير، ناشطة نسوية/ فلسطين
306. نزار عمامي، نائب سابق بمجلس نواب الشعب/ تونس
307. نسيم عبد الله عليوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس النواب العراقي/ العراق
308. نهى غوشة، ناشطة نسوية/ فلسطين
309. نور الإمام، عضوة سابقة بمجلس نقابة المحامين/ الأردن
310. نيبال الشبل، قاضية، عضوة المحكمة الجنائية سابقا/ العراق
311. الهادي ثابت، ناشط سياسي/ تونس
312. هادي محمود، حقوقي/ تونس
313. هازة سليمان مصطفى، عضو برلمان كوردستان/العراق
314. الهام سامي، ناشطة نسوية/ فلسطين
315. هاني الحوراني، كاتب وفنان/ الأردن
316. هيفاء السباسي، ناشطة نسوية/ فلسطين
317. وحيد قرمش، ناشط سياسي/ الأردن
318. وفاء عطية، ناشطة حقوقية/ مصر
319. وليد عافي، ناشط اجتماعي/ تونس
320. ياسر عبدالجواد، إعلامي/ العراق
321. ئاشتي عزيز، عضو برلمان كوردستان/العراق
322. يسري درويش، كاتب/ فلسطين
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