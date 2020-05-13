(يونيسف): مكافحة (كورونا) تتسبب بموت ستة آلاف طفل يومياً خلال ستة أشهر





وقالت في بيان "يجب ألا ندع الأمهات والأطفال، ليكونوا ضحايا إضافيين لمكافحة لفيروس" الذي أودى بحياة 290 ألف شخص في العالم.



ولفتت (يونيسف) إلى أنه بحلول منتصف نيسان/ أبريل، لم يكن ممكناً تلقيح أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة ضد الحصبة إذ توقفت الحملات بسبب الوباء.



وستكون منطقة جنوب آسيا المنطقة الأكثر تأثراً، تليها إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية وبنغلاديش والهند والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.

رام الله - دنيا الوطندعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في البلدان الفقيرة، خاصة أن مكافحة فيروس (كورونا)، قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في هذه البلدان مثل وفاة ستة آلاف طفل يومياً في الأشهر الستة المقبلة بسبب تعطل توريد الأدوية والغذاء والضغوط على الموارد البشرية والمالية.حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء، وفق ما نقلته (فرانس 24)، من أن مكافحة فيروس (كورونا) قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة مثل وفاة ستة آلاف طفل يومياً في الأشهر الستة المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.ووفقاً لأسوأ ثلاثة سيناريوهات وردت في دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، يمكن أن يموت ما يصل إلى 1,2 مليون طفل دون سن الخامسة في 118 دولة خلال ستة أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية بالجهود المبذولة لمكافحة وباء (كوفيد- 19)، حسب بيان للمنظمة.وستضاف هذه الوفيات إلى 2,5 مليون طفل في هذه الفئة العمرية يموتون أساساً كل ستة أشهر في هذه البلدان.وخلال الفترة نفسها، قد يصل عدد وفيات الحوامل إلى 56 ألفاً و700 بسبب انخفاض الرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى 144 ألفاً يتوفين حالياً.وذكرت مديرة (يونيسف) هنرييتا فور، أن التقرير سيقضي على "عقود من التقدم الذي أحرز في الحد من وفيات الأطفال والأمهات".