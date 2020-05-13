جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار

شيع المئات من المواطنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.





وكان الطفل قيسية، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) استشهد، جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.