جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار
رام الله - دنيا الوطن
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) استشهد، جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.
شيع المئات من المواطنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.
وكان الطفل قيسية، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) استشهد، جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.
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