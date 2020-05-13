الصين تُغلق المدينة ومخاوف من (ووهان) جديدة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ستفرض مدينة (جيلين) في شمال شرق الصين قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد لفيروس (كورونا)، بعد الإبلاغ عن ست حالات إصابة جديدة يوم الثلاثاء.



وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى مرتفع من متوسط في نهاية الأسبوع، وفق (رويترز).



وقالت جاي دونغ بينغ نائبة رئيس بلدية جيلين "إن وضع (كوفيد-19) الحالي معقد للغاية، وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر".



وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "من أجل وقف انتشار الوباء، قررنا تنفيذ إجراءات الاحتواء بمنطقة جيلين الحضرية".



وقالت لجنة الصحة الوطنية في إشعار يوم الأربعاء: إن خمس من الإصابات الست الجديدة، أمكن ربطها مباشرة بحالة مؤكدة في شولان.