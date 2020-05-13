دولي

الصين تستعد لإقامة امتحان القبول الجامعي وتوظيف الخريجين وسط الوباء

رام الله - دنيا الوطن
تبنت الصين سلسلة من الاجراءات للاستعداد بشكل أفضل لامتحان القبول الجامعي السنوي وتعزيز توظيف الخريجين وسط وباء كورونا الجديد، وفقا لما ذكرت وزارة التربية والتعليم الصينية يوم الثلاثاء.

وقال وانغ هوي المسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن الاستعدادات تجري بطريقة منظمة لامتحان القبول الجامعي الوطني المقرر إجراؤه يومي 7 و 8 يوليو، بما في ذلك تدابير مكافحة الوباء.

وقال وانغ إن ما إجماليه 10.71 مليون شخص تقدموا لخوض الامتحان هذا العام، مضيفا أن طلاب الصف الثالث للمدارس الثانوية قد استأنفوا الدراسة فى جميع أنحاء البلاد.

بالنظر إلى تأثير وباء فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد، اتخذت السلطات تدابير مختلفة لتسهيل توظيف خريجي الجامعات، الذين سيصل عددهم إلى مستوى قياسي بلغ 8.74 مليون هذا العام، وفقا لوانغ.

وخططت وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والدرجات العليا وخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات التعليم والبحث والرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية.

وبالتعاون مع العديد من مواقع البحث عن الوظائف، وضعت وزارة التربية والتعليم أيضًا فرص عمل على الإنترنت لزيادة تسهيل التوظيف.

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