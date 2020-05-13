العمل تصرف مساعدات مالية بقيمة (100 دولار) لمتضرري التعليم الخاص



وأشارت العمل إلى أنه تم اختيار المستفيدين، ممن سجلوا من خلال موقع الوزارة، ومن انطبقت عليهم المعايير والتي تهدف للوصول إلي الأكثر تضرراً من العمال المسجلين في هذا القطاع.





سيتم الصرف للمستفيدين من المنحة من خلال رسائل SMS سترسل علي أرقام الجوال الخاصة بالمستفيدين من المنحة تباعاً من جهة التمويل.



يذكر، أن وزارة العمل، نفذت منحة بقيمة مليون دولار بتمويل لجنة المتابعة الحكومية، لصالح 10 آلاف من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة، والتي بلغ إجمالي أعدد العمال المتضررين المسجلين في كافة القطاعات 138 ألف مسجل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية لأكثر من 1500 عامل متضرر بقطاع التعليم الخاص بسبب جائحة (كورونا)، كونه من أبرز القطاعات المتضررة بشكل كلي.وأفادت وزارة العمل في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن دعم قطاع التعليم الخاص، سيكون بقيمة 100 دولار لمدة ثلاثة شهور بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وبلغ عدد العمال المسجلين في المجالات الرئيسية "رياض الأطفال، مراكز التعليم الخاص، المراكز المهنية الخاصة، المقاصف" والتي تندرج في اطار قطاع التعليم الخاص 16275 مسجلاً.