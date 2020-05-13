النقل والمواصلات تُعلن عن تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة

جانب من المؤتمر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، خليل الزيان عن جملة من القرارات التي اتخذتها الوزارة، فيما يخص تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عٌقد في وزارة الإعلام بمدينة غزة، وبحضور مدير عام شرطة المرور والنجدة، العقيد علي النادي.



وقال الزيان: إن الوزارة تشعر بالمسؤولية تجاه المواطن الفلسطيني المتضرر في ظل جائحة (كورونا)، وتحديداً فئة الكادحين من سائقي النقل بكافة أنواعه، واستناداً إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، فقد قررت الوازرة تخفيض رسوم المركبات.



وأضاف أن تخفيض الرسوم، شمل المركبات الخصوصية من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل؛ لتصبح 1500 شيكل بدلاً 2100 شيكل، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومى الداخلي من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل لتصبح 1500 شيكل بدلاً من 2100 شيكل.



وتابع الزيان، أن تخفيض الرسوم شمل المركبات العمومي، والتي تحمل لوحة ( 20_24_25 ) قيمة أجرة نمرة المرور، حيث بلغت قيمة الخصم 625 لتصبح 625 بدلاً 1250، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومي الداخلي من نوع بنزين، حيث بلغت قيمة الخصم 500 شيكل لتصبح 500 شيكل بدلاً من 1000 شيكل (كرت سير)، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار على المركبات المذكورة أعلاه، سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2020.