الولايات المتحدة: (1894) وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الولايات المتحدة 1894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



ويظهر الرقم ارتفاعاً حاداً في أكثر بلد في العالم، تضرراً من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم من جراء (كورونا) إلى ما دون الألف، يومي الأحد والاثنين.



وبحسب (سكاي نيوز) فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها.



والثلاثاء، حذر أنتوني فاوتشي، الخبير الأميركي في مجال مكافحة الأمراض المعدية، الكونغرس، من أن فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان، قد يفضي إلى موجات تفش جديدة للفيروس الفتاك.



ونبه فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، لجنة بمجلس الشيوخ إلى أنه لم تتم بعد السيطرة على الوباء في مناطق من البلاد.



وقال فاوتشي خلال الجلسة، التي استمرت 3 ساعات ونصف الساعة "أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا الاتجاه الصحيح لا يعني أننا نسيطر بشكل كامل بأي حال على هذا التفشي".



وحث الولايات على اتباع توصيات خبراء الصحة، وانتظار إشارات، من بينها تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة قبل إعادة الفتح.



فيما يشجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الولايات على إنهاء الإغلاق المستمر منذ أسابيع لعناصر اقتصاداتها الكبيرة، لكن أعضاء لجنة مجلس الشيوخ، استمعوا إلى تقييم متشائم من فاوتشي، عندما سأله ديمقراطيون عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل مبكر.