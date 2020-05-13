عاجل

  • ألمانيا: تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و798 إصابة

  • الهند: تسجيل 3525 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و122 وفاة خلال 24 ساعة

  • أفغانستان: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4829

  • عُمان: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4019

  • عُمان: 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 4019

  • باكستان: 2,255 إصابة بفيروس (كورونا) في حصيلة يومية قياسية

  • روسيا: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

  • روسيا: 96 وفاة و10028 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2212

  • روسيا: 10.028 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

  • وزير الخارجية الروسي: أميركا تستخدم وباء (كورونا) لفرض رؤيتها للنظام العالمي

  • تونس: صفر إصابة بفيروس (كورونا) في اليوم الثالث على التوالي

  • ألمانيا والنمسا تعيدان فتح الحدود بينهما في 15 يونيو

  • الكويت: شفاء 162 من المصابين بفيروس (كورونا) ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 3263

  • طيران الإمارات: استئناف الرحلات العادية لـ 9 مدن اعتباراً من 21 مايو

  • سلطنة عُمان: خفض إضافي بـ 5% على موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تتبرع براتب يومين لصندوق "وقفة عز"

لجنة الانتخابات المركزية تتبرع براتب يومين لصندوق "وقفة عز"
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة الانتخابات المركزية، والعاملون فيها، التبرع براتب يومين من جميع موظفيها، لصالح صندوق "وقفة عز" المخصص لدعم الفئات الأكثر تضرراً من وباء (كورونا).

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء: إن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة والعاملون فيها، يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية كمؤسسة وطنية، للمساهمة في مواجهة آثار وباء (كورونا) الذي يجتاح فلسطين والعالم، ودعم الجهود للتخفيف من تداعياته، التي طالت قطاعات كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة

جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار

جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار

الإحصاء: الفلسطينيون تضاعفوا تسع مرات بعد 72 عاماً على النكبة

الإحصاء: الفلسطينيون تضاعفوا تسع مرات بعد 72 عاماً على النكبة

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تبعث رسائل للمنظمات الدولية حول إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تبعث رسائل للمنظمات الدولية حول إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس

العمل تصرف مساعدات مالية بقيمة (100 دولار) لمتضرري التعليم الخاص

العمل تصرف مساعدات مالية بقيمة (100 دولار) لمتضرري التعليم الخاص

التنمية الاجتماعية تكشف إحصائيات صادمة للعنف ضد الأطفال خلال (الطوارئ) في فلسطين

التنمية الاجتماعية تكشف إحصائيات صادمة للعنف ضد الأطفال خلال (الطوارئ) في فلسطين

النقل والمواصلات تُعلن عن تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة

النقل والمواصلات تُعلن عن تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة

جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار

جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الطفل قيسية في مخيم الفوار

اللجنة الوطنية للتربية الثقافة تبعث رسائل للمنظمات الدولية حول إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية الثقافة تبعث رسائل للمنظمات الدولية حول إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس

لجنة الانتخابات المركزية تتبرع براتب يومين لصندوق &#34;وقفة عز&#34;

لجنة الانتخابات المركزية تتبرع براتب يومين لصندوق "وقفة عز"

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

الإعلام الإسرائيلي: حماس تُطلق صاروخاً تجريبياً تجاه البحر

الإعلام الإسرائيلي: حماس تُطلق صاروخاً تجريبياً تجاه البحر

ضبط ماكنة لتصنيع سجائر الدخان المزور في الخليل

ضبط ماكنة لتصنيع سجائر الدخان المزور في الخليل

مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين

مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين

منوعات

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في "رامز مجنون رسمي"

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: &#34;لا يُمكن أن يحدث&#34;

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: "لا يُمكن أن يحدث"

&#34;شعر بدوار فقط&#34;.. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

"شعر بدوار فقط".. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

عربي

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

مصر.. عزل 11 نائبًا في مجلس النواب بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا)

مصر.. عزل 11 نائبًا في مجلس النواب بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)