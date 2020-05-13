لجنة الانتخابات المركزية تتبرع براتب يومين لصندوق "وقفة عز"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت لجنة الانتخابات المركزية، والعاملون فيها، التبرع براتب يومين من جميع موظفيها، لصالح صندوق "وقفة عز" المخصص لدعم الفئات الأكثر تضرراً من وباء (كورونا).



وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء: إن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة والعاملون فيها، يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية كمؤسسة وطنية، للمساهمة في مواجهة آثار وباء (كورونا) الذي يجتاح فلسطين والعالم، ودعم الجهود للتخفيف من تداعياته، التي طالت قطاعات كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.