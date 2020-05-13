شاهد: بومبيو يصل تل أبيب للتحذير من "خطرين".. فهل (صفقة القرن) ضمنهما؟

وأرسل بومبيو التعازي لأسرة الجندي عميت بن يغئال، قائلاً: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستدعمها.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن مسؤول في السفارة الأمريكية في "إسرائيل" يشير إلى أن السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لن يشارك في الاجتماع مع بومبيو، بعدما تبين أنه يعاني من مشكلات في التنفس، تم إخضاعه لفحص (كورونا) وكانت النتيجة سلبية، ولكن تقرر بأن يبقى بعيداً عن بومبيو.





وأشارت القناة، إلى أن المحادثات بين بومبيو ونتنياهو ستتناول الملف الإيراني، ومسألة فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.





وقال مسؤول أمريكي لقناة (كان) حول لقاء بومبيو- نتنياهو: إيران في حالة ضعف بعد العقوبات الأمريكية و(كورونا)، نحتاج أن نناقش مع "إسرائيل" كيفية استغلال الوضع والإمكانات؛ لمحاربة أنشطتها العدائية بشكل أفضل.





من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا قبيل توجه بومبيو إلى إسرائيل، جاء فيه: أن "الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مباحثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



