قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية في بيت جالا شمال غرب بيت لحم.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية في بيت جالا شمال غرب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، أن تلك القوات، اعتقلت الفتية بالقرب من طريق الأنفاق ببيت جالا، بعد احتجازهم والاعتداء عليهم، وهم: أنس خالد مسالمة، وبشار خضر شحدة، ولؤي علي شحدة، ونقلوا جميعاً إلى جهة غير معلومة، مشيراً إلى أن أعمارهم لا تتجاوز الـ 16 عاماً.
التعليقات