قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا





وأفاد شهود عيان، أن تلك القوات، اعتقلت الفتية بالقرب من طريق الأنفاق ببيت جالا، بعد احتجازهم والاعتداء عليهم، وهم: أنس خالد مسالمة، وبشار خضر شحدة، ولؤي علي شحدة، ونقلوا جميعاً إلى جهة غير معلومة، مشيراً إلى أن أعمارهم لا تتجاوز الـ 16 عاماً.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية في بيت جالا شمال غرب بيت لحم.