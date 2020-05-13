إسرائيل: 260 حالة وفاة و16,529 إصابة بـ (كورونا)













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة عدد من المصابين بفيروس (كورونا)، مساء أمس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 260 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 260 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,529 حالة، بينهم 66 مريضاً بوضع خطير.