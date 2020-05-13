الإعلام الإسرائيلي: حماس تُطلق صاروخاً تجريبياً تجاه البحر

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المراسل العسكري لموقع (والا) الإسرائيلي، أن الذراع العسكري لحركة (حماس)، أطلق صباح اليوم، صاروخاً تجريبياً، من قطاع غزة، تجاه البحر.



وقال المراسل العسكري للموقع، أمير بوخبوط، صباح اليوم الأربعاء، إن اطلاق الصاروخ، جاء في إطار التجارب التي تهدف إلى تطوير القدرات الصاروخية للحركة.



وأشار بوخبوط، إلى أن الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، لا تتوقف للحظة عن تحسين وتطوير قدراتها العسكرية.