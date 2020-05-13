شاهد: استشهاد الطفل زيد قيسية برصاص الاحتلال بمخيم الفوار.. وإصابة أربعة آخرين











وشيعت جماهير غفيرة جثمان الشهـيد الطفل زيد فضل قيسية، الذي ارتقى صباح اليوم، عقب اصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل، وسط هتافات غاضبة.







فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بجراح طفيفة، الليلة، خلال اقتحام الجيش لمخيم الفوار وتنفيذ إعتقالات، حيث وقعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة وصخور وملوتوف وعبوات، كما سمع دوي طلقات نارية، وتفيد مصادر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

رام الله - دنيا الوطناستشهد طفل وأصيب أربعة شبان، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) استشهد، جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي، أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.