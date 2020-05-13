ضبط ماكنة لتصنيع سجائر الدخان المزور في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية آلة حديثة لتصنيع سجائر الدخان المزور وغير قانونية وممنوع عملها وتداولها داخل السوق الفلسطيني.

وأفادت الضابط الجمركية في بيان، أن عملية الضبط جرت في مدينة الخليل، للآلة لما تشكله من خطر على استنزاف خزينة الدولة والمال العام، ونظرًا للضرر الكبير التي تلحقه بالاقتصاد الوطني، ويعتبر العاملون فيها من المهربين والخارجين عن القانون.

كما جرى ضبط مستلزمات الماكنة، ورولات بلاستيك لتغليف القهوة بماركة عالمية ودهان منتهي الصلاحية.