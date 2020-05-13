الخارجية: حالة وفاة ثانية خلال 24 ساعة لفلسطيني في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن جلال محمد كامل أبو شدق (52 عاماً) بسبب فيروس (كورونا) المستجد، لتصبح هذه حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة لفلسطيني في الإمارات، حيث توفي يوم أمس أحمد محمود درويش (46 عاماً) في مدينة العين، بسبب الفيروس.



وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، يرتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس، بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 75.