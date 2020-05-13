شؤون فلسطينية

إيطاليا: مُهتمون بدعم مستشفيات القدس الشرقية

إيطاليا: مُهتمون بدعم مستشفيات القدس الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب السفير الإيطالي لدى دولة فلسطين، جُوسيبي فيديل، عن اهتمامه بدعم مستشفيات القدس الشرقية والقطاع الصحي فيها، حيث أكد "أن سبب اختياره لتقديم الدعم لمستشفى المقاصد هو الوضع المالي الصعب والسيء الذي يمر به ويستحق منا كل الدعم من أجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات الطبية".

وخلال زيارته لمستشفى المقاصد، وعد السفير بتقديم الاحتياجات الملحة والضرورية والنظر بأمر تقديم الدعم للمشاريع المستقبلية، وإيجاد فرص للتعاون، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان في استقبال السفير الإيطالي، مدير عام المستشفى الدكتور هيثم الحسن، والمدير الطبي الدكتور عز الدين حسين.

وقدم الدكتور الحسن نبذة عن المستشفى وخدماته المقدمة للمرضى والفقراء ولكافة المواطنين الفلسطينيين، من كافة أنحاء الوطن، وتحدث عن نجاحات هذا الصرح الطبي العريق، وقال: "إن مستشفى المقاصد يتكون من 279 سريرا، منه ما يقارب 79 سرير عناية حثيثة، وهذا الأمر لا يتوفر في باقي المستشفيات وهو أمر في غاية الأهمية نظراً للحاجة الملحة لها"، وأضاف: "إننا نسعى دائماً من أجل تطوير خدمات المستشفى الذي بات اليوم في مستوى مهني وتقني عالٍ، إلا أننا اضطررنا إلى إيقاف هذا التطوير في هذه الفترة كون المستشفى يمر بضائقة مالية خانقة تحد من تطوره وتقدمه بسبب نقص الدعم والتمويل، وعدم تسديد المستفيدين لديونهم".

وذكر أن مستشفى المقاصد يعاني من نقص شديد في الاحتياجات والمستلزمات وخاصة المصاريف التشغيلية التي تعد هامة وضرورية، وأكد على أهمية الدعم الذي يمكن أن يقدم من قبل الحكومة الإيطالية والوقوف إلى جانب المستشفى في الصعوبات التي يواجهها.

أخبار ذات صلة

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

هروب مصاب بفيروس (كورونا) من أحد مراكز الحجر الصحي بالخليل

هروب مصاب بفيروس (كورونا) من أحد مراكز الحجر الصحي بالخليل

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية يعبد في جنين

أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية يعبد في جنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل جندي (غولاني) في جنين

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل جندي (غولاني) في جنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في &#34;يعبد&#34; بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

منوعات

وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر أسطورة الكاميرا الخفية

وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر أسطورة الكاميرا الخفية

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

عربي

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية