إيطاليا: مُهتمون بدعم مستشفيات القدس الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب السفير الإيطالي لدى دولة فلسطين، جُوسيبي فيديل، عن اهتمامه بدعم مستشفيات القدس الشرقية والقطاع الصحي فيها، حيث أكد "أن سبب اختياره لتقديم الدعم لمستشفى المقاصد هو الوضع المالي الصعب والسيء الذي يمر به ويستحق منا كل الدعم من أجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات الطبية".



وخلال زيارته لمستشفى المقاصد، وعد السفير بتقديم الاحتياجات الملحة والضرورية والنظر بأمر تقديم الدعم للمشاريع المستقبلية، وإيجاد فرص للتعاون، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان في استقبال السفير الإيطالي، مدير عام المستشفى الدكتور هيثم الحسن، والمدير الطبي الدكتور عز الدين حسين.



وقدم الدكتور الحسن نبذة عن المستشفى وخدماته المقدمة للمرضى والفقراء ولكافة المواطنين الفلسطينيين، من كافة أنحاء الوطن، وتحدث عن نجاحات هذا الصرح الطبي العريق، وقال: "إن مستشفى المقاصد يتكون من 279 سريرا، منه ما يقارب 79 سرير عناية حثيثة، وهذا الأمر لا يتوفر في باقي المستشفيات وهو أمر في غاية الأهمية نظراً للحاجة الملحة لها"، وأضاف: "إننا نسعى دائماً من أجل تطوير خدمات المستشفى الذي بات اليوم في مستوى مهني وتقني عالٍ، إلا أننا اضطررنا إلى إيقاف هذا التطوير في هذه الفترة كون المستشفى يمر بضائقة مالية خانقة تحد من تطوره وتقدمه بسبب نقص الدعم والتمويل، وعدم تسديد المستفيدين لديونهم".



وذكر أن مستشفى المقاصد يعاني من نقص شديد في الاحتياجات والمستلزمات وخاصة المصاريف التشغيلية التي تعد هامة وضرورية، وأكد على أهمية الدعم الذي يمكن أن يقدم من قبل الحكومة الإيطالية والوقوف إلى جانب المستشفى في الصعوبات التي يواجهها.