تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، أن تونس نجحت في احتواء فيروس كورونا.



جاء ذلك ردا على سؤال طرح عليه خلال حوار له مع قناة (فرانس برس)، أمس الثلاثاء، حول تسجيل تونس صفر حالة لليوم الثاني على التالي.



واستدرك الفخفاخ قائلا: "لا يمكن الاقرار بصفة نهائية بأن تونس انتصرت على فيروس كورونا".