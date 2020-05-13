مصر.. عزل 11 نائبًا في مجلس النواب بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق الخولي، مصر أنه تم عزل 11 نائبًا في البرلمان، بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا).



ووفق موقع (مصراوي) فقد أوضح الخولي، أن النواب المصريين الـ 11، خالطوا النائبة شيرين فراج التي أصيبت بفيروس (كورونا).



وأضاف: "نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين"، لافتا إلى أن البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعادة مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا) دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة".



وأكد الخولي أن النواب لديهم وعي كبير ولا يسلمون بأيديهم عند اللقاء داخل أروقة البرلمان، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية.