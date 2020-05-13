شؤون فلسطينية

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت إجراءاتها لتوزيع منحة فكاك الشهادات العالقة لخريجي الجامعات المحتاجين في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي، عبر موقع (اللجنة القطرية) أن منحة فكاك شهادات الخريجين والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 6,512 خريجا، موزعين على عشرين مؤسسة تعليمية في قطاع غزة. 

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في شهر شباط/ فبراير المنصرم، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي.

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