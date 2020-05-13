دولي

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا، أن بلاده قد تواجه في الأسابيع المقبلة مرحلة أسوأ باحتدام جائحة كورونا، وذلك في وقت سجلت فيه تشيلي زيادة حادة في الإصابات بالعدوى.

وقال بنيرا في كلمة تلفزيونية ألقاها، أمس الثلاثاء: "نعرف أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنواجه أصعب الأوقات وأقوى التحديات الصحية في بلادنا منذ عقود"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء قائلا: "إن معدلات الوفاة جراء الفيروس في تشيلي ما زالت الأدنى في المنطقة وأن معدل اختبارات الكشف هو الأعلى مقارنة مع دول المنطقة".

وفي الوقت نفسه حذر المواطنين من خطورة التهاون في التقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا. 

وتمثل كلمة بنيرا تحولا مفاجئا في نهجه منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي حينما أعلن عن خطة لتخفيف قيود كورونا تعرضت لانتقادات كثيرة لأنها سمحت للمواطنين بالعودة للعمل وإعادة فتح المدارس والمراكز التجارية بشكل تدريجي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن حصيلة الإصابات بالفيروس في تشيلي تضاعفت خلال مايو الجاري وبلغت 31721 حالة.

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