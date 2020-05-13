دولي

الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بتحويل عملياته من دفاعية إلى هجومية

الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بتحويل عملياته من دفاعية إلى هجومية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعطى الرئيس الأفغاني أشرف غني، أومراً للجيش بتحويل العمليات ضد حركة "طالبان" من دفاعية إلى هجومية.

وأكد غني في كلمة متلفزة بثت، أمس الثلاثاء، أنه أمر قوات الأمن بالتحول إلى وضع هجومي واستئناف عملياتها ضد الأعداء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات "طالبان" وغيرها من الجماعات المسلحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحمل الرئيس الأفغاني، "طالبان" المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حكومة كابل لا تزال تعرض على الحركة التفاوض على اتفاق سلام.

وجاءت تصريحات غني بعد يوم دموي قتل فيه المسلحون 16 شخصا بهجوم على مستشفى في كابل، وأكثر من 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد، فيما نفت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجومين.

أخبار ذات صلة

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

فرنسا تعيد آلاف العالقين بالمغرب العربي

فرنسا تعيد آلاف العالقين بالمغرب العربي

إصابة عشرات الأطفال &#34;بالتهابات كورونا&#34; في نيويورك

إصابة عشرات الأطفال "بالتهابات كورونا" في نيويورك

السلطات الفرنسية: لن نفتح حدائق ومنتزهات باريس

السلطات الفرنسية: لن نفتح حدائق ومنتزهات باريس

بيني عانتس يُقدّم استقالته من رئاسة (كنيست)

بيني عانتس يُقدّم استقالته من رئاسة (كنيست)

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم &#34;إلى الأبد&#34;

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في &#34;يعبد&#34; بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

منوعات

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

عربي

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا