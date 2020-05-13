الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بتحويل عملياته من دفاعية إلى هجومية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعطى الرئيس الأفغاني أشرف غني، أومراً للجيش بتحويل العمليات ضد حركة "طالبان" من دفاعية إلى هجومية.



وأكد غني في كلمة متلفزة بثت، أمس الثلاثاء، أنه أمر قوات الأمن بالتحول إلى وضع هجومي واستئناف عملياتها ضد الأعداء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات "طالبان" وغيرها من الجماعات المسلحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحمل الرئيس الأفغاني، "طالبان" المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حكومة كابل لا تزال تعرض على الحركة التفاوض على اتفاق سلام.



وجاءت تصريحات غني بعد يوم دموي قتل فيه المسلحون 16 شخصا بهجوم على مستشفى في كابل، وأكثر من 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد، فيما نفت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجومين.