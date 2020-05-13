دولي

فرنسا تعيد آلاف العالقين بالمغرب العربي

فرنسا تعيد آلاف العالقين بالمغرب العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لا يزال أكثر من 10 آلاف فرنسي عالقين في تونس والمغرب والجزائر بالرغم من تنظيم رحلات إجلاء، منذ إغلاق الحدود الجوية منتصف آذار/ مارس، فيما يعبر العديد منهم عن مخاوف على وضعهم الصحيّ، وعلى وظائفهم.

وللتعامل مع تلك المشكلة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، استئجار طائرات وسفن إضافية لتسريع عملية إعادتهم إلى فرنسا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلن لودريان أمام الجمعية الوطنية، أن هناك فرنسيون يقيمون في فرنسا لكنهم يمضون فترات زمنية خلال السنة في المغرب والجزائر وتونس، لافتا إلى أن هؤلاء يواجهون حاليا صعوبات وقررنا زيادة عدد رحلات إير فرانس للسماح بعودتهم.

وقال: "قررنا أيضا استخدام سفن" لإعادة فرنسيين.

وفي المغرب، حيث أجلت 150 رحلة جوّية خلال شهر ثلاثين ألف شخص نحو فرنسا ما زال حوالى 5 آلاف فرنسي ينتظرون رحلات خاصة أسبوعية للعودة لبلادهم، على ما أفادت سفارة فرنسا.

وتمكن في تونس 17 ألف شخص من الوصول الى فرنسا عبر مئة رحلة نظمت بوتيرة أسبوعية، وأكدت السفارة أن خمسة آلاف آخرين ينتظرون دورهم.

أمّا في الجزائر فنظم عدد قليل من الرحلات، إثر قرار غلق المجال الجوي في 17 مارس الماضي، وسافر 6099 فرنسيا وفقا للسفارة.

ولم تبين البعثة الدبلوماسية  في الجزائر عدد الفرنسيين العالقين، وأكدت في بيان أن "كل الذين ليس لديهم مبرّر للعودة الطارئة مدعوون إلى الصبر".

وفي المقابل لا يزال الآلاف من المغاربة في الخارج من بينهم 22 ألف مغربي، ومئات التونسيين، دون احتساب آلاف الطلبة الذين يدرس غالبيتهم  في دول أوروبية.

وتنسق السلطات الفرنسية بالتعاون مع السلطات المحلية عمليات تنظيم رحلات خاصة بمقابل.

ولم تنظم بعد رحلات تجارية وتبقى الحدود مع الدول غير الأوروبية مغلقة إلى إشعار آخر"، حسب تصريح لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، الجمعة.

أخبار ذات صلة

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بتحويل عملياته من دفاعية إلى هجومية

الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بتحويل عملياته من دفاعية إلى هجومية

إصابة عشرات الأطفال &#34;بالتهابات كورونا&#34; في نيويورك

إصابة عشرات الأطفال "بالتهابات كورونا" في نيويورك

السلطات الفرنسية: لن نفتح حدائق ومنتزهات باريس

السلطات الفرنسية: لن نفتح حدائق ومنتزهات باريس

بيني عانتس يُقدّم استقالته من رئاسة (كنيست)

بيني عانتس يُقدّم استقالته من رئاسة (كنيست)

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم &#34;إلى الأبد&#34;

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

السياحة والآثار تطالب (يونيسكو) بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في &#34;يعبد&#34; بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

فيديو: حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

منوعات

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

عربي

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا