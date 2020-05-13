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مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف.

وأكد المندوب المصري خلال الاجتماع، تضامن بلاده مع كافة الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجموعة، خلال الفترة القادمة لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، خلال التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بهدف توفير الدعم اللازم للأشخاص والمجموعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة داخل القارة.

وشدد على ضرورة تركيز عمل المجموعة على عدد من المجالات، بينها ضمان النفاذ إلى الدواء والمنتجات والأدوات الطبية، وتخفيف عبء الديون الأجنبية، ومعالجة آثار الأزمة الصحية الحالية على حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة والتنمية، وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين والنازحين.

وتضم المجموعة، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتعمل على الدفع بأولويات ومصالح القارة الإفريقية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف.

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