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السعودية تقرّ خطط تعقيم الحرمين استعدادا للعشر الأواخر

السعودية تقرّ خطط تعقيم الحرمين استعدادا للعشر الأواخر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط تعقيم المسجدين، للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وأكد السديس، أن ذلك جاء استمرارا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليهما الحكومة للحرمين الشريفين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وطالب، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة.

وأشار إلى أن الهدف، هو تحقيق التطلعات في تقديم أفضل وأجود الخدمات، خصوصا في ظل توفر جميع الإمكانات التقنية والبشرية.

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