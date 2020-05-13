اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، غرب مدينة قلقيلية.



وذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في المنطقة الغربية من المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز صوب الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.